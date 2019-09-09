أزمة بين "جاسكو" ومزارعي جنوب الأقصر.. ورئاسة إسنا تتدخل للحل



وقال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة، إنه تم عقد اجتماع بشأن هذا الأمر، بحضور المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز والمهندسة فاتن صلاح مدير التنظيم بالإدارة الهندسية والمهندس مينا مجدى والمهندس رامي ادوارد مهندسي الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو ورؤساء القرى.



وأوضح أن الاجتماع تناول مشكلة تعدى بعض المزارعين على خط الغاز بداية من مدخل المحاميد حتى كمين السباعية على الطريق الصحراوي، حي شدد على رؤساء القرى المعنيين بهذه المنطقة بضرورة التنبيه على أصحاب المزارع بالالتزام بتأمين خط الغاز وذلك بالتنسيق مع شركة جاسكو.



وأكد أنه تم إمهال المزارعين حتى الثلاثاء المقبل، لإزالة تلك التعديات، حيث سيتم المرور على المسار للتأكد من التزام جميع أصحاب المزارع بتأمين خط الغاز طبقًا لتعليمات شركة جاسكو وفي حالة مخالفة ذلك سيتم عمل حصر ببيانات جميع المزارعين المخالفين وتسليمها لشركة جاسكو لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.



وأوضح سليمان بأن إجراءات التأمين لخط الغاز احترازية للحفاظ على أرواح المواطنين وحيث أن هذا الخط رئيسي لإمداد محافظات الصعيد بالكامل.



وأضاف، أن حجم التعديات بلغ نحو 5 فقط، ومن المقرر إنشاء الطرق للمزارعين بطريقة آمنة تشرف عليها الشركة المصرية للغاز الطبيعي لتأمين خطوطها، ومنع أية أضرار تنتج عن ذلك.



الطود تواصل تنفيذ خطط الخدمات المقدمة للمواطنين



ومن جانب آخر، تواصل سلطات مركز ومدينة الطود، برئاسة العميد محمد عياد، في تنفيذ الخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.



وأوضح العميد محمد عياد، أن الوحد الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية، قامت بحملة نظافة مكثفه على طريق ترعة المعلا من رفع وإزالة الأتربة والمخلفات جانبي ترعة المعلا.

وأشار إلى أن قسم البساتين والتجميل بالقرية قام، بقص وتهذيب وري أشجار الزينة والحدائق والجزر بالقرية، وأيضًا طريق القاهرة اسوان وزراعة أعلى ترعة البستان المغطاة بطول ٢٠٠ متر بأشجار الزينة وفرش طبقه نجيليه بالأرضية.

حملة نظافة مكبرة بشمال الأقصر

وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، حملة نظافة مكبرة، للحفاظ على المنظر الخارجي للمدينة، حيث أسفرت عن إزالة العديد من التراكمات والمخالفات الموجودة بالطرق، وذلك بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، ومحمد عبد العزيز مدير فرقة الإنقاذ السريع، والمشرف العام على النظافة والتجميل بالمركز، ورئيس قرية الزينية بحري، ومسئول النظافة بالقرية.

ومن جانبه أكد عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، على الإهتمام، والمتابعة المستمرة، لمنظومة النظافة والإهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قري المركز.





شهدت الأيام الماضية، أزمة بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو، وعدد من المزارعين، لقيام عدد من أصحاب المزارع بإنشاء طرق فوق خط الغاز، مما دعا الشركة للتخوف من حدوث كسور بالخطوط.وعلى إثر ذلك، أرسلت الشركة خطابًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، تشكوا فيه من تعدى أصحاب المزارع على خط الغاز بالتجريف وعمل طرق لمرور السيارات دون تأمين ما يشكل خطر.