كشفت صحيفة "سبورت " الكتالونية اليوم الإثنين أنه بات الآن على إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة اتخاذ بعض القرارات فيما يخص المرحلة المقبلة.





4 تحديات نارية تنتظر فالفيردي في أول مباراة لبرشلونة

وذكرت الصحيفة أن هناك 4 أسئلة سيتم طرحها على فالفيردي عقب العودة من التوقف الدولي أولها أين سيلعب أنطوان جريزمان بعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي ولويس سواريز .

ثاني هذه الأسئلة كما ذكرتها الصحيفة أن يجد وظيفة للهولندي فرينكي دي يونج في الفريق بالإضافة إلى أن سيجد الطريقة المناسبة لإيجاد مكان مناسب له.

الإجابة الثالثة ستكون على سؤال ماذا سيحدث لإيفان راكيتيتش، وكيف سيلعب عُثمان ديمبلي بعد تألق أنسو فاتي وبيريز، فالفيردي كان لديه أسبوعين لكي يدير كل هذا، لنرى كيف سيديرها، هكذا وجهت الصحيفة الكتالونية السؤال في نهاية التقرير.