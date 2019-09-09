البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الإثنين

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن حققت مكاسب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وقاد قطاع البنوك عملة الصعود بدعم من عوائد السندات الأمريكية اليوم بقيادة أسهم "جي.بي.مورجان" و"سيتي جروب" و"بنك.أوف.أمريكا" التى عوائد السندات الأمريكية.





وتنتظر حالة ترقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع إعلان عودة المحادثات بين الطرفين، في الوقت الذي تشير فيه تقارير أن بكين عرضت شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية مقابل أن تخفف واشنطن من القيود على "هواوي".





ويترقب المستثمرين اجتماعات البنوك المركزية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل مع آمال المزيد من التيسير النقدي خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي 18 و19 من الشهر الجاري.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي هامشياً بنحو 0.06 بالمائة مسجلاً 26816 نقطة، وصعد "المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2984 نقطة، وارتفع "ناسداك" المؤشر التكنولوجي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 8121 نقطة، بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 98.270.



