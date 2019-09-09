البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الإثنين
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:17 م
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وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن حققت مكاسب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وقاد قطاع البنوك عملة الصعود بدعم من عوائد السندات الأمريكية اليوم بقيادة أسهم "جي.بي.مورجان" و"سيتي جروب" و"بنك.أوف.أمريكا" التى عوائد السندات الأمريكية.
وتنتظر حالة ترقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع إعلان عودة المحادثات بين الطرفين، في الوقت الذي تشير فيه تقارير أن بكين عرضت شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية مقابل أن تخفف واشنطن من القيود على "هواوي".
ويترقب المستثمرين اجتماعات البنوك المركزية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل مع آمال المزيد من التيسير النقدي خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي 18 و19 من الشهر الجاري.
وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي هامشياً بنحو 0.06 بالمائة مسجلاً 26816 نقطة، وصعد "المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2984 نقطة، وارتفع "ناسداك" المؤشر التكنولوجي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 8121 نقطة، بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 98.270.
وحققت البورصة الأمريكية مكاسب أسبوعية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي الصعود اليومي الثالث على التوالي، ويأتي أداء البورصة الأمريكية بعد الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري والذي أظهر إضافة اقتصاد الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر أغسطس الماضي
وسجل متوسط أجور العاملين بالولايات المتحدة تسارعاً في النمو على أساس شهري في أغسطس لكنه تباطأ على أساس سنوي.
وأغسطس يمثل الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد تباطؤاً في وتيرة ضخ الوظائف لسوق العمل بعد تعديل قراءة يونيو ويوليو بالخفض، وأكد رئيس الفيدرالي مجدداً على أن البنك سوف يتخذ الإجراءات اللازمة إذا احتاج الاقتصاد لتصرف السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه لا يتوقع حدوث ركود بالاقتصاد الأمريكي ت.
وارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.3 بالمائة يعادل 69 نقطة تقريباً إلى مستوى 26797.4 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5 بالمائة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 2978.7 نقطة، ليصعد بنسبة 1.8 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، بينما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 8103 نقطة، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية نحو 1.8 بالمائة.
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