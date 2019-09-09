رسمياً.. اتحاد الكرة يكشف عن موعد إجراء قرعة الدوري المصري





كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأثنين، عن موعد إجراء مراسم قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2019/2020.

وكان موسم 2018/2019 قد أسدل الستار عليه بشكل رسمي بعدما نجح الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر بالأمس على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في النهائي، بينما كان الأهلي قد سبق وتوج بطلا لمسابقة الدوري الممتاز.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجراء قرعة الدوري للموسم الجديد، في الواحدة ظهر الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة بحضور مندوبي الأندية الـ18.

الجدير بالذكر، أن عمرو الجنايني يرأس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوجود جمال محمد علي وسحر عبدالحق ومحمد فضل وأحمد عبدالله.

وحسام الزناتى الذى تم تعيينه رئيساً للجنة المسابقات خلفاً لعامر حسين كان مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 وهو " محمد فضل" والذى رشحه للعمل خلال المرحلة المقبلة داخل الجبلاية كمديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلم "الفجر الرياضي" أن حتى الأن لم يستقر اتحاد الكرة على موعد إنطلاق بطولة الدورى ولكن الموعد المبدئى هو 21 أو 22 سبتمبر الجارى عقب مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك بيوم واحد.ويتعهد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بوجود جدول لبطولة الدورى منتظم والجماهير ستعرف موعد بداية إنطلاق المسابقة وموعد إنهاء المسابقة.