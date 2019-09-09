الموانئ السعودية: 22 مليون طن من البضائع خلال أغسطس

كشفت الهيئة العامة للموانئ، أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها خلال شهر أغسطس لعام 2019م بلغت 22 مليون طن، فيما بلغ إجمالي الحاويات الصادرة والواردة 593 حاوية، بزيادة نسبتها 12.25%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الهيئة وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر عنها أن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر بلغ 1,130 سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من 169 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 73 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 1,177 مليون رأس من الماشية.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، ضمن خططها لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتتولى "موانيء" مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.





هذا وحققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال النصف الأول لعام 2019م بواقع 1.058 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 1.85%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.



ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية وحجم القدرة والكفاءة التشغيلية، وكذلك معدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.



وتُعد عمليات المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشياً مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية.



يذكر أن الموانئ السعودية حققت ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال شهر يوليو لعام 2019م بواقع 189,346 ألف حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 9.33%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.