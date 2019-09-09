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برشلونة يستعد لـ سبتمبر المجنون

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:08 م
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برشلونة يستعد لـ سبتمبر المجنون
ميسي وسواريز
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مصطفي صابر
 
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ستنتهي فترة الاستراحة الدولية ومباريات الفيفا، فإن برشلونة الإسباني سيكون لديه شهر حافل ومهم للغاية.

وسيلعب فريق إرنستو فالفيردي سبع مباريات في غضون ثلاثة أسابيع ، بدءاً من فالنسيا في كامب نو يوم الأحد.

وسيعود كلا من  ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيكونوا متاحين للعب بعد تعافيهم من الإصابة بينما يتطلع البلاوجرانا لتجنب إسقاط المزيد من النقاط.

الخسارة أمام أثلتيك كلوب والتعادل مع أوساسونا تركت برشلونة على بعد خمس نقاط من صدارة الدوري الأسباني ولا يمكن أن يخسر المزيد من التقدم في المباريات الخمس التي خاضها في الدوري في سبتمبر.

وبعد فالنسيا يوم الأحد ، يسافر الكاتالونيون إلى غرناطة ، مضيف فياريال ، في رحلة إلى خيتافي ويواجهون إشبيلية مع جولين لوبيتيجوي قبل انتهاء الشهر الحالي. 

هناك أيضاً مباريات مع بوروسيا دورتموند في ألمانيا وإنتر في كامب نو في دور المجموعات بدوري الأبطال.
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