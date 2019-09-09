الإفتاء: لا يجوز إجراء عمليات التعقيم القطط.. إلا بشرط

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قدم الدكتور محمود شلبي، أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء، بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، للرد على أسئلة استفسارات السائلين.



ووجه شخص سؤالا، قائلا: "هل سماع الأغاني حلال أم حرام"،، ومن ناحيته أوضح "شلبي"، أنه يجوز سماع الأغاني إذا كانت كلماتها لا تدعو إلى الفتن، ولا تثير الغرائز، ولا يكون مصااحب الأغاني منكر كرقص الرجال والنساء.



وسأل شخص عن حكم زواج الأخ من طليقة أخيه؟"، وأجاب أمين عام إدارة الفتوى، أنه يمكن للأخ أن يتزوج طليقة أخيه بشرط إتمامها فترة العدة.



بينما قال شخص أن لديه 3 فتيات، ويشعر بحيرة هل يقوم بإجراء عملية الختان لهم أم لا"، فأكد "شلبي"، أن دار الإفتاء أصدرت فتوى تحرم فيها ختان الإناث في 2008، لما في ذلك من أذى وضرر قد يؤثر على الفتاة.



ووجه شخص سؤالا، قائلا: إن والده توفى، وكان عليه دين، وينوي سداده ولكن التركة لا تكفي لسداده"، فأوضح أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء، أنه لتوفي شخص وعليه دين، وينوي سداده ولكن لم يستطع فأن الله سيعفو عنه.



وعن حكم الدين في تعقيم القطط، أشار أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن تعقيم القطط حرام ولا يجوز حيث أنه يعد اعتداء على حقوق الحيوان، ويمكن أن يجرى في حالة واحدة وهى المرض، ويكون إجراؤه لصالح الحيوان، ولي لصالح مقتني الحيوان.



ووجهت متصلة سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر البث المباشر، عن حكم قراءة القراءة دون وضوء أو ارتداء حجاب شرعي، أوضح "شلبي"، أن ارتداء الحجاب ليس شرطا لقراءة القرآن فهو من الآداب، ولكن إذا كانت القراءة من خلال جهاز مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول فلا يشترط الوضوء، أما إذا كنا سنسك بكتاب القرآن فيشترط الوضوء.



وقال شخص إنه وجد في فمه بقايا طعام وهو في الصلاة.. فماذا عليه أن يفعل، ومن ناحيته عقب شلبي، أنه يجب أن يخرج المصلي بقايا الطعام من فمه ولا يبلعها، حيث أنه لو ابتلعها سيكون قد أبطل صلاته.