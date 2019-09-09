رد فعل جنش على "لفتة" شيكابالا









وتغلب الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.









وأجرى المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، تبديل خلال أحداث الشوط الثاني وأخرج "شيكابالا"، ليقوم الأخير أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، بإرتداء قميص "جنش" الغائب بسبب الإصابة التي يعاني منها بقطع في وتر أكيلس.







وأجرى "جنش" مكالمة مع "شيكابالا" عقب المباراة، ووجه له الشكر خلالها على هذه اللافتة التي أثرت فيه معنوياً بشكل كبير.







ويرتبط الثنائي بعلاقة وصداقة قوية حيث يعتبر جنش أكثر المؤيدين لعودة الفهد الأسمر من الأساس إلى صفوف نادي الزمالك ويضع ثقة كبيرة على قدراته وإمكانياته.







وتعرض جنش للإصابة في تدريبات المنتخب الوطني على هامش بطولة أمم افريقيا 2019 الأخيرة ليجري عملية وتر أكيليس ويتأكد غيابه حتى مطلع الموسم المقبل ويتم استبعاده من قائمة الفريق.





وفي الوقت ذاته، كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رفض مرتضى منصور رئيس النادي لتصرف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق والهجوم على النادي الأهلي مع الجماهير بعد لقاء بيراميدز بالأمس.





وتغلب الزمالك بالأمس على بيراميدز بثلاثية نظيفة وتوّج ببطولة كأس مصر.





وأكد المصدر أن مرتضى منصور طلب من الجهاز الإداري الحديث مع اللاعب وعدم تكرار الأمر نهائيًا حتى لا يتسبب في زيادة الاحتقان بين الجماهير والحفاظ على الروح الرياضية.





ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي يوم 20 من الشهر الجاري في بطولة السوبر المصري.









أجرى محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مكالمة هاتفية مع شيكابالا زميله بالفريق بعد نهاية مباراة بيراميدز بالأمس في نهائي كأس مصر.