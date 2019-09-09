بوابة المستقبل.. اعرف طريقة التسجيل و"التعليم" تزف بشرى سارة للطلاب

يستحدث برنامج بوابة المستقبل أحدث الأساليب في التعليم، وذلك من ضمن رؤية المملكة السعودية 2030 ، كما يستخدم موقع بوابة المستقبل أساليب تربوية حديثة، وتأتي مبادرة بوابة المستقبل في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ إذ تدعم البوابة أنظمة دروس جماعية وفصول افتراضية، بالإضافة إلى الاختبارات الإلكترونية والواجبات المنزلية، إليكم طريقة التسجيل في بوابة المستقبل :

طريقة التسجيل في بوابة المستقبل

- اختيار تسجيل دخول بوابة المستقبل .

تظهر لك شاشة تسجيل الدخول، تقوم فيها بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلت بها في نظام نور.

إذا واجهتك مشكلة في التسجيل يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال نظام نور

"التعليم" تزف بشرى سارة للطلاب بشأن برنامج بوابة المستقبل

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج بوابة المستقبل ، الذي يهدف لتوفير الأدوات والوسائل التقنية الحديثة لتحسين البيئة التعليمية، ورفع التحصيل العلمي والمهاري.





وقد صرح وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل بإن بوابة المستقبل تمثل أحد توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي في المدارس، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف تنفيذ المشروع في 17 إدارة تعليمية.





وأوضح أن بوابة المستقبل تُنفذ بشراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، ومن أهدافها رعاية مشاريع تعليمية تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي التعليمي، وتعزيز مستوى التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتطوير قدرات المعلمين في تطوير طرائق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.



