بوابة المستقبل.. اعرف طريقة التسجيل و"التعليم" تزف بشرى سارة للطلاب
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:35 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
يعد برنامج بوابة المستقبل الذي أطلقته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من أهم البرامج التعليمية في المللكة والشرق الأوسط، حيث تدعم بوابة المستقبل التحويل الرقمي في المنظومة التعليمة، وذلك باستخدام تقنيات جديدة لخدمة الطالب والمعلم، بحيث تصل المعرفة للطالب، وتزداد حصيلته العلمية، كما تهدف بوابة المستقبلإلى زيادة قدرات المعلم من الجانب العلمي والتربوي معًا، وللاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة المستقبل، نستعرض معكم فيما يلي طريقة التسجيل في بوابة المستقبل.
يستحدث برنامج بوابة المستقبل أحدث الأساليب في التعليم، وذلك من ضمن رؤية المملكة السعودية 2030، كما يستخدم موقع بوابة المستقبل أساليب تربوية حديثة، وتأتي مبادرة بوابة المستقبل في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ إذ تدعم البوابة أنظمة دروس جماعية وفصول افتراضية، بالإضافة إلى الاختبارات الإلكترونية والواجبات المنزلية، إليكم طريقة التسجيل في بوابة المستقبل:
طريقة التسجيل في بوابة المستقبل
- الدخول إلى رابط بوابة المستقبل اضغط هنا.
- اختيار تسجيل دخول بوابة المستقبل.
تظهر لك شاشة تسجيل الدخول، تقوم فيها بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلت بها في نظام نور.
إذا واجهتك مشكلة في التسجيل يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال نظام نور اضغط هنا.
"التعليم" تزف بشرى سارة للطلاب بشأن برنامج بوابة المستقبل
أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج بوابة المستقبل، الذي يهدف لتوفير الأدوات والوسائل التقنية الحديثة لتحسين البيئة التعليمية، ورفع التحصيل العلمي والمهاري.
وقد صرح وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل بإن بوابة المستقبل تمثل أحد توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي في المدارس، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف تنفيذ المشروع في 17 إدارة تعليمية.
وأوضح أن بوابة المستقبل تُنفذ بشراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، ومن أهدافها رعاية مشاريع تعليمية تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي التعليمي، وتعزيز مستوى التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتطوير قدرات المعلمين في تطوير طرائق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.
وتابع "المقبل": "انطلقت مع بداية العام الدراسي الجديد عمليات تهيئة الميدان لتنفيذ المشروع في عدد من الإدارات التعليمية، حيث تم شرح خدمات بوابة المستقبل لقادة وقائدات المدارس، والمشرفين والمشرفات التربويين، وقيادات إدارة التعليم للبنين والبنات".
الفريق بين برنامج بوابة المستقبل ونظام نور
يختلف نظام بوابة المستقبل عن نظام نور، فهو برنامج مكمل له؛ إذ تهتم بوابة المستقبل بالعملية التعليمية ذاتها والدروس والأنشطة والفصول التفاعلية والدروس الجماعية وغيرها، بينما نجد نظام نور خاص ببيانات المستخدمين من الطلبة والمعلمين وبيانات المدراس أيضًا، وقد تم تطبيق نظام بوابة المستقبل على النحو التالي:
بوابة المستقبل – جدة.
بوابة المستقبل – الرياض.
بوابة المستقبل – الشرقية.
يمكنك تحميل تطبيق بوابة المستقبل على الأجهزة اللوحية والهاتف النقال من خلال الروابط التالية:
بوابة المستقبل 24 ساعة
تقدم بوابة المستقبل خدماتها على مدار الـ 24 ساعة خلال 7 أيام في الأسبوع لجميع الطلاب، كما يمكن الاستفادة منها خارج نطاق المدرسة، فهي تضع العديد من الأنشطة والتطبيقات للمناهج بهدف إثراء العملية التعليمية.
Advertisements
- الشرقية..17 ألف طالب يقفزون إلى عالم "منصة التحول الوطني الرقمية"
- نظام نور | الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية
- رابط نظام نور noor.moe.gov.sa | نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق | الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 | بدون رقم سري | NoOr
- نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق | استعلم عن نتائج الطلاب 1440 | NOOR | نور برقم الهوية | رابط نظام نور noor.moe.gov.sa
- الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية | رابط نظام نور | اعرف طرق التسجيل بموقع نور | noor | نظام نور برقم الهوية الوطنية
- رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية | تسجيل الطلاب الجدد| noorresults| اعرف نتيجتك الآن وأنت في بيتك
- موقع نظام نور المركزي برقم الهوية | نتائج الطلاب وتسجيل الروضة 1441 | اعرف مؤشرات التنسيق بالسعودية | نظام المقررات الآن
- برنامج بوابة المستقبل.. اعرف طريقة التسجيل ودوره في تطوير تقنيات التعليم
- بوابة المستقبل التعليمية | استعلم عن طريقة التسجيل ومراحل تطبيق المشروع وأهدافه
- للطلاب وأولياء الأمور.. كل ما تريد معرفته عن نظام بوابة المستقبل التعليمي
المزيد عن: مباردة بوابة المستقبل رابط بوابة المستقبل تقنية تطبيق بوابة المستقبل بوابة المستقبل التعليمية بوابة المستقبل برنامج بوابة المستقبل المرحله الثالثه التعليم التحول الرقميتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر