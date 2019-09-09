"صناعة البرلمان": زيارة وزير قطاع الأعمال إلى الصين ستكون "ناجحة"





كما شاركت مصر بنجاح فى أول معرض للواردات الصينية فى شنغهاى العام الماضى ضيف الشرف وجناح الأعمال، كان فرصة للترويج للمنتجات المصرية خصوصا الزراعية، والصين استوردت البرتقال المصرى بقيمة 80 مليون دولار العام الماضى وبهذا احتلت مصر المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للبرتقال للصين.



كما أوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصين فتحت أسواقها أمام استيراد العنب المصرى وتم التوقيع على اتفاق لاستيراد بنجر السكر في ديسمبر الماضي، كما تجري حاليًا استعدادات حاليا لاستيراد الرمان والبصل وعسل النحل من مصر وهناك مباحثات بشأن ذلك.



وبحسب بيان قطاع الأعمال العام، أجرى الوزير جولة في عدد من مصانع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات في مدينة يوهان، وخلال الجولة التي حضرها الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مصنع المحركات.





حيث تم تفقد كل خطوطه ومعامله التي تعمل بأحدث الأنظمة والتكنولوچيا المتطورة، ثم مصنع البطاريات حيث تعتمد الشركة في تجميع وحداتها على شركة كبرى لصناعة الخلايا كمرحلة أولى قبل أن تقوم بصناعة خلايا البطارية داخل مصانع دونج فينج.





كما رد مسؤولي الشركة على كافة الاستفسارات خاصة ما يتعلق منها بموائمة البطاريات المختبرة مع ظروف الطرق والشوارع وأحوال الطقس في مصر ومختلف مناطق التصدير المحتملة مستقبلًا، وكانت الردود تعكس قدرة الشركة على تطوير منتجاتها باستمرار لتناسب مختلف الظروف والأذواق والأسواق.



وعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماع مع رئيس الشركة وقياداتها، وبحث فرص التعاون الممكنة مع الشركة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، حيث تم تقديم عرض حول شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأهم المزايا النسبية والتنافسية التى تتمتع بها الشركتان في السوق المصرية.





ثمن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيارة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والتى قام بها إلى الصين، وشلمت جولة في عدد من مصانع شركة دونج فينج، الصينية، لصناعة السيارات في مدينة يوهان، حيث كان في استقباله رئيس الشركة ونائبه وعدد من كبار التنفيذيين.وقال "عامر"، إن زيارة وزير قطاع الأعمال العام إلى الصين ستكون ناجحة اقتصاديًا بكل المقاييس خاصة فيما يتعلون فى مجال صناعة السيارات، مُضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع إلى 13.78 مليار دولار العام 2018 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار عام 2017 فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للصين إلى أكثر من 1.8 مليار دولار العام الماضى.