بالشيشة.. خالد الصاوي يحتفل بفوز الزمالك بكأس مصر
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:02 م
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الفجر الفني
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احتفل الفنان خالد الصاوي، بفوز نادي الزمالك، بكأس مصر، بعد تفوقه على نظيره نادي بيراميدز.
ونشر "الصاوي" عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة له وهو يدخن الشيشة، وعلق على الصورة قائلا: "ملييون مبرووك لجماهير نادي الزمالك العظيمه ".
الزمالك يتوج بكأس مصر
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، باستاد الجيش ببرج العرب بنهائي كأس مصر.
وسجل ثلاثية الزمالك يوسف أوباما- هدف وبن شرقي- هدفان وجاءت الأهداف كلها في الشوط الثاني ليحصد الفريق لقب بطولة الكأس ويحافظ عليها .
تأجيل تكريم خالد الصاوي بمهرجان المسرح التجريبي
قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي تأجيل تكريم الفنان خالد الصاوي بمنحه ميدالية المهرجان التذكارية إلى الدورة القادمة، وذلك نظرا لارتباطه المسبق بحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.
بدوره، أعرب الفنان خالد الصاوي عن امتنانه للمهرجان، وتوجه بالشكر لإدارته عبر الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق: "كل الامتنان مني لحضراتكم، انه تتويج للسعي والمثابرة والاندفاع المغامر والأخطاء التي علمتني منذ تحولت بكل كياني من المحاماة الى الفن وفتحتم مشكورين الباب لي ولزملائي بالمسرح الحر منذ كان فكرة بعيدة عام ١٩٨٨ على خشبة الطليعة العزيزة وحتى اخر تجاربي المسرحية على الهناجر الحبيب عام ٢٠٠٤".
وأضاف "خالد": "ولن يفوتني تقديم وافر الاحترام لأربعة من الأيادي البيضاء على مشواري:
معالي الوزير الأسبق فاروق حسني الذي أرسى مهرجاننا برؤية بعيدة الندى، والدكتورة هدى وصفي الأم الروحية لجيلي من المسرحيين المستقلين والمرحومة د. نهاد صليحة التي دعمتتي ببسالة انا وفرقتي وتيار المسرح الحر قبلما يقوى عودنا، ورفيق السعي المسرحي الجاد الذي تعلمت منه اهم ما احتجته في شبابي المبكر وأعطاني جواز دخول التجريبي والطليعة في عرض صلوات فرعونية من إخراجه الاستاذ احمد مختار الاعلامي والناشط الثقافي والصديق الذي صدقني القول دوما ولن أنسى يوم قال لي: خالد انت الان أفضل من عامين سابقين، كنت ممثلا بتقدير ضعيف ثم مقبول ثم جيد، أتمنى ان اراك تصعد، أرجو الا تهدر حماسي لك. شكرا لحضراتكم ولكم مني كل المحبة والتقدير".
نشاط سينمائي ملحوظ لخالد الصاوي
تألق النجم خالد الصاوى خلال موسم عيد الأضحى الحالى، حيث يشارك بـ 3 أفلام دفعة واحدة ، تنوعت ما بين أفلام الرعب والأكشن والكوميديا، وظهر الصاوى بشخصيات مختلفةً ومتنوعة، نبدأها بشخصية "السفير الأجنبى" فى أحداث فيلم "ولاد رزق 2" مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف، وشارك فى بطولته نسرين أمين وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
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