بالشيشة.. خالد الصاوي يحتفل بفوز الزمالك بكأس مصر

تأجيل تكريم خالد الصاوي بمهرجان المسرح التجريبي

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي تأجيل تكريم الفنان خالد الصاوي بمنحه ميدالية المهرجان التذكارية إلى الدورة القادمة، وذلك نظرا لارتباطه المسبق بحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.









بدوره، أعرب الفنان خالد الصاوي عن امتنانه للمهرجان، وتوجه بالشكر لإدارته عبر الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق: "كل الامتنان مني لحضراتكم، انه تتويج للسعي والمثابرة والاندفاع المغامر والأخطاء التي علمتني منذ تحولت بكل كياني من المحاماة الى الفن وفتحتم مشكورين الباب لي ولزملائي بالمسرح الحر منذ كان فكرة بعيدة عام ١٩٨٨ على خشبة الطليعة العزيزة وحتى اخر تجاربي المسرحية على الهناجر الحبيب عام ٢٠٠٤".

















وأضاف "خالد": "ولن يفوتني تقديم وافر الاحترام لأربعة من الأيادي البيضاء على مشواري: