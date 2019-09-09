لأصحاب المعاشات.. خبر سار من التضامن والصرف غدا





تصرف غدًا الثلاثاء، وزارة التضامن الاجتماعي، معاشات سبتمبر المحولة على البنوك، وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.





وكانت قد صرفت الوزارة، المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.





كما تم صرف المعاشات لـ4.9 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، حيث اتخذت الوزارة كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف معاشات سبتمبر في يومها الأول، وذلك لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.





وكانت أطمأنت وزيرة التضامن غادة والي، على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بيسر ودون شكوى، كما تأكدت أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيها.





وتابعت والي، في بيان صحفي، أن الأحد الماضى تم البدء فى صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.





وأعلنت الوزارة في بيان صحفي، بلغ إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى السادسة من مساء اليوم الرابع من شهر سبتمبر ما يزيد عن مليون و540 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار و132 مليون جنيهًا.





وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي غادة والي، في بيان صحفي، إلى أن بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 960 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و122 مليون جنيه، وبلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها عدد 580 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و20 مليون جنيه.



