تير شتيجن: أعتقد أن كوتينيو سيتوهج في بايرن ميونيخ





وأصر الألماني على أن البرازيلي يتمتع بجودة عالية وأن المشجعين في البوندسليجا سيرون ذلك.





قال حارس المرمى عن كوتينهو في مقابلة مع "T-Online": "إنه ليس لاعب كرة قدم رائعًا ، بل إنه شخص أفضل.





وتابع: " لم يكن الأمر سهلاً دائمًا مع [برشلونة] ، لذلك آمل أن يستمتع كرة القدم مرة أخرى في بايرن وآمل أن يشعر بالراحة.





وأضاف: "ليس هناك الكثير ليقوله عن جودته لأنه يمثل رصيدا مطلقا في البوندسليجا."





وضع حارس المرمى في المنتخب الوطني الألماني أيضا وتحدث تير ستيجن بعمق عن كونه نسخة احتياطية لمانويل نوير في نفس الوقت الذي يتم فيه ترشيحه لجوائز فردية مثل أفضل حارس مرمى في جوائز FIFA لأفضل لاعب، حيث قال: "هذا ليس وضعا سهلاً ، لكن الصبر جزء من وظيفة اللاعب.





واكمل: " لحظات في كل مهنة عندما ها لقد انتظرت "لقد حددت أولوياتي أريد أن أكون ناجحًا قدر الإمكان وأن يكون الهدف هو أن أكون رقم 1 للفريق الوطني ، لكن ليس بأي ثمن.





واختتم الحارس الألماني: "كرة القدم شيء واحد ، لكن بالنسبة لي الإنسانية هي أهم شيء: "أريد أن أكون قادرًا على النظر في المرآة وأقول" لقد عملت بأمانة وتناولت طموحاتك بشكل صريح داخليًا ، لكنك كنت دائمًا منصفًا ولم تكن مجنونًا من الخارج

يعتقد مارك أندرية تير شتيجن حارس مرىمى برشلونة أنه بإمكان فيليب كوتينهو البدء في الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى في بايرن ميونيخ خلال إعارة من كتالونيا.