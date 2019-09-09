صحيفة: سياسة قطر تعتمد على مرتزقة وأفكار الإعلام المأجور
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
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- صحيفة: سياسة قطر تعتمد على مرتزقة وأفكار الإعلام المأجور