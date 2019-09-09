قبول 14 طالب وطالبة من ذوي القدرات الخاصة بجامعة جنوب الوادي

وافق الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، على قبول عدد 14 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بكليات الجامعة النظرية دون شرط المجموع طبقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات.



قرار المجلس الاعلى للجامعات



وأوضح الغرباوي أن القرار أتى بعد ان قامت اللجنة الطبية بمناظرة الطلاب وتحديد الاعاقة وبيان مدى احقية الطالب في تطبيق قرار المجلس الاعلى للجامعات من عدمه في اللجنة التي عقدت بمستشفى الطلاب في اول سبتمبر الجاري.



فيما صرح الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بانه تم قبول عدد 10 طلاب بكلية الآداب وثلاثة طلاب بكلية التجارة وطالب واحد بكلية الحقوق ويتم ترشيح الطالب للكلية طبقا لنوعية الاعاقة ومدى امكانية تناسب حالته الصحية مع الدراسة بالكلية.



جودة إعلام جنوب الوادي



وفي سياق آخر قالت الاستاذة الدكتورة هالة نوفل، عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال، بجامعة جنوب الوادي بقنا، إن وحدة الجودة بالكلية عقد اجتماعها الدوري لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واعضاء الفريق التنفيذي لوحدة الجودة، تحت رعاية الاستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، لمناقشة تقرير بأعمال الجودة في العامين السابقين 2017/2018/2018/2019.



شكر للوحدة



وعلقت عميد الكلية على التقرير بتقديم خالص الشكر لمدير وحدة الجودة بالكلية ولفريق العمل التنفيذي للجودة وطلبت من الحضور ضرورة الاهتمام بالجودة واعتبارها جزء أساسي من عملهم داخل الكلية.



فيما قدمت الدكتورة نهى التلاوي مدير وحدة الجودة بالكلية، خلال التقرير عرضا موجزا لاهم انشطة أعمال الفريق التنفيذي للوحدة خلال الفترة السابقة مع الاشارة الى اهم نقاط القوة ونقاط الضعف التي تحتاج للمعالجة خلال الفترة القادمة وتقديم خارطة طريق لتنفيذ معايير الجودة المطلوبة للتقدم للاعتماد والجودة والمطلوب إنجازها وفقا للجدول الزمني المخصص لها ورؤية علمية أكاديمية مخططة.



إشادة



وأشار الدكتور احمد عكاوي، المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة" إلى تقرير الإشادة بهذه الأعمال مع ضرورة الاستفادة منها في وضع الخطة الاستراتيجية القادمة، كما طلب عقد ورشة عمل لجميع السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية لعمل جدول زمني لما هوة مطلوب من الكلية حتى تصل للاعتماد وكذلك توزيع التكليفات على السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية مع موافاة المركز بتقرير مفصل.



حضر الاجتماع الاستاذ الدكتور احمد عكاوي، المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، الدكتور طارق الشيخ، نائب المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، الاستاذة الدكتورة هالة نوفل عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وعدد من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.