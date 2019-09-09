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راموس يوجه رسالة نارية لـ أحمد حسن

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:36 ص
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راموس يوجه رسالة نارية لـ أحمد حسن
راموس واحمد حسن
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الفجر الرياضي
 
يسعى سرجيو راموس قائد ومدافع منتخب إسبانيا، في مسيرته مع "لا روخا" حيث أكد أنه يهدف للوصول لـ200 مباراة ليصبح عميد لاعبي العالم دولياً، وذلك بعد أن أكمل مباراته الـ167 أمام جزر فارو والتي أنهتها إسبانيا باكتساح برباعية نظيفة ضمن المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وقال المدافع الإسباني في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب إل مولينون: "بعد كل هذه السنوات، معادلة رقم إيكر (كاسياس) الحارس الأفضل في تاريخ إسبانيا، يعد أمراً استثنائياً، وأيضاً كونه صديقي، طموحي ليس له حدود، والأرقام القياسية وجدت لكي تحطم، وأتمنى تحقيق المزيد منها، وأن تظل الإصابات تحترمني".

وأكمل: "أشعر أنني بحالة جيدة، وما زلت أطمح لتحقيق المزيد مع المنتخب، هدفي هو تخطي المصري الذي يمتلك هذا الرقم والوصول لـ200 مباراة"، يقصد النجم المصري المعتزل أحمد حسن، الذي يحمل حالياً لقب عميد لاعبي العالم بإجمالي 184 مباراة.

وأتم صاحب الـ33 عاماً تصريحاته: "إنه رقم مذهل، لم أكن أحلم بالوصول لهذا الإنجاز، وبالأخص في كرة القدم المليئة بالأحداث الكثيرة، أريد الاستمتاع عاماً وراء عام، حلمت في البداية بارتداء قميص المنتخب، ثم مع منتخب بطل، والآن تتبقى لي سنوات كثيرة في الملاعب، لا زلت امتلك الطموح وأعتني بنفسي جيداً، وبإمكاني تقديم المزيد".

كما أصبح راموس بحاجة إلى 16 مباراة ليعادل رقم المصري أحمد حسن كأكثر لاعب خوضًا للمباريات الدولية في العالم برصيد 184 مباراة.

جدير بالذكر أن راموس هو اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة إسبانيا الفائزة ببطولة أوروبا 2008 عندما وضعت حدًا لانتظار دام 44 عامًا من أجل تحقيق اللقب.

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