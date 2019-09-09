بالبكيني.. عائشة بن أحمد تستمع بالصيف على شاطئ البحر

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" ظهرت فيها بلإطلالة صيفية، حيث كانت مرتدية بكيني أسود، على شاطئ البحر.

وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها، للإشادة بجمالها، وتألقها في هذه الإطلالة، بينما هاجمها البعض، وطالبها باحترام عادات وتقاليد المجتمع الشرقي.

فيلم "الفلوس" هو ثاني عمل سينمائي مصري، تشارك به عائشة بن أحمد في السينما المصرية، بعد أن كان أول ظهور لها من خلال فيلم "الخلية"، مع النجم أحمد عز، بينما تحاول عائشة إثبات نفسها من خلال فيلم "الفلوس"؛ لتكون البداية الحقيقية لها، وخاصة أن مساحة دورها في العمل أكبر بكثير من مساحة دورها في فيلم "الخلية".

عائشة بن أحمد عرض فيلمها السينمائي الجديد "الفلوس"، الذي تشارك في بطولته بصحبة النجم تامر حسني، وذلك في شهر أكتوبر المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حددته الشركة المنتجة بعد أن خرج الفيلم من سباق عيد الأضحي الماضي.

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الفنان تامر حسني، في فيلمه السينمائي الجديد، وهو أول بطولة مطلقة لها في السينما المصرية.





تطور درامي لـ عائشة بن أحمد

تألقت الفنانة عائشة بن أحمد، في العديد من الأعمال الدرامية، الناجحة، منها "نسر الصعيد" حيث أكدت أنه نقلة نوعية في تاريخها الدرامي، "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان وسيد رجب ومحمد عز الدين ودرة ومها أبو عوف وعائشة بن أحمد ومن إخراج ياسر سامي.





كما تألقت عاشة بن أحمد، في مسلسل "السهام المارقة" الذي يتناول المسلسل مجموعة من القضايا الساخنة، والتي من أهمها مشكلة الإرهاب، وخاصة تنظيم "داعش" وما سمي بالدولة الإسلامية، ويستعرض كل ما يدور داخل هذه الدولة الإرهابية وكيف يتم مناقشة هذه القضية.





"سهام مارقة" عُرض لأول مرة على قناة "أبو ظبي" العام الماضي، وهو من بطولة شريف سلامة، وشيري عادل، ودينا يوسف، وهاني عادل، وعائشة بن أحمد، وإخراج محمود كامل.

وأخيرا شاركت عائشة في مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.



