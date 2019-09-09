أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين في أسواق الإسماعيلية

رصدت بوابة الفجر، اليوم الأثنين، 2019- 9 ـ 9، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 7 الى 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيها، والعنب من 4 الي 6 جنيهات، والخوخ من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات، والتين 8 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 10 إلى 15 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة، والموز من 7 الي 10 جنيهات.



وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 5 إلى 8 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 8 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.



تعرف علي فوائد العنب علي الجسم



يحتوي العنب على الألياف الغذائية ومواد فعالة ومضادات أكسدة وله دور كبير في تخفيض نسبة كولسترول الدم التي تساهم في التحكم بمستويات الكولسترول في الجسم، بالإضافة الي ضبط مستويات الكولسترول في الجسم فانه بالتأكيد سوف يساهم في زيادة صحة الشرايين والقلب، والسبب في ذلك غالبًا يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم واللذين يعتبران مهمين لتنظيم عمل القلب والأوعية الدموية المختلفة ولضبط مستويات ضغط الدم.



فوائد العنب علي الجهاز الهضمي



يساهم العنب بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين عمليات الأيض في الجسم، كما ويساعد في تسهيل عملية الهضم، ومحتوى العنب من بعض المعادن "مثل البوتاسيوم" يعتبر عاملًا مساعدًا في عمل الأمعاء والعضلات والأعصاب، ومنظم لتوازن السوائل في الجسم.



العنب يعالج الالتهابات



يوجد في العنب مادة ريسفيراترول التي تعمل على إضفاء خواص مضادة للالتهابات وتساعد في الوقاية من الأمراض المعدية ومن الالتهابات المختلفة وخاصة التهاب المفاصل، بالإضافة إلى أن العنب يساعد على التخفيف من التشنجات بفضل محتواه العالي بالمغنيسيوم، وتساعد الأحماض التي يحويها العنب في تعزيز صحة الفم والأسنان، عن طريق المساهمة في خلق بيئة متوازنة في الفم.



تعرف علي فوائد العنب الأخضر



العنب الأخضر مصدر غني للكربوهيدرات وللعديد من الفيتامينات أشهرها فيتامين C وفيتامين K وA. ويحوي مادة مضادة للأكسدة، كما أنه يحوي كمية من البوتاسيوم والحديد المهمين لصحة الدورة الدموية والشرايين.



فوائد العنب المجفف



العنب المجفف والمعروف باسم الزبيب قد يختلف عن العنب الطازج بكونه أكثر تركيزًا وأقل مياها، وقد تحوي ثلاثة أضعاف كمية المواد المضادة للأكسدة الموجودة في نفس الكمية من العنب الطازج مما يساعد في تعزيز مناعة الجسم ووقايته من الأمراض المختلفة وخاصة الأمراض المزمنة كالسرطان.



فوائد الزبيب للجسم



ونجد أن نسبة السعرات الحرارية والسكريات في نفس الكمية من الزبيب تصبح أكثر من نظيرها في العنب، وهذا قد يكون سيفًا ذو حدين بحسب الفئة المستخدمة، فهذه السمة قد تساعد من يطمحون الى زيادة أوزانهم والحصول على طاقة وسعارت حرارية عالية كالرياضيين، في المقابل قد تكون سلبية لمرضى السكري، ولمن يعانون الوزن الزائد.

