برنامج جماهيري.. الإذاعة تعتمد الخريطة البرامجية للدورة الجديدة لشبكة القرآن الكريم

اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة، الخريطة البرامجية للدورة الجديدة لشبكة القرآن الكريم، التي تستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تمت تنقية البرامج التي كانت تُذاع، وإيقاف برامج متشابهة، وتطوير مضامين وخطاب البرامج المستمرة والمُستحدثة، بما يتناسب وإيقاع المحطة.





وقال "نوار" في بيان له، إنه تم إلغاء 20 برنامجًا بناءً على توصية اللجنة العليا التي تم تشكيلها منذ عدة أشهر، والتي رأت تكرارًا وتشابها لبعض البرامج مع أخرى، كما تمت الموافقة على إطلاق برنامج جماهيري لمخاطبة ومحاورة الشباب على مستوى الجمهورية، سوف يجوب المحافظات؛ للالتقاء المباشر والتفاعل مع الشباب والرد على استفساراتهم، وذلك من خلال استضافة مجموعة من كبار العلماء والمشايخ.





وأضاف أنه جارٍ إطلاق البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أن شبكة القرآن الكريم أفردت مساحات جديدة للتلاوات القرآنية لكبار ومشاهير القُرّاء، فضلًا عن التعاون الوثيق مع كل من الأزهر الشريف والأوقاف، في تحديث أسماء المتحدثين من شباب العلماء.