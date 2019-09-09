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ارتفاع المؤشر اليابانى خلال بداية تعاملات طوكيو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:13 ص
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ارتفاع المؤشر اليابانى خلال بداية تعاملات طوكيو
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ارتفع مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد نيكى 0.07 فى المئة إلى 21214.56 نقطة فى حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 فى المئة إلى 1538.49 نقطة.

زادت مؤشرات الأسهم اليابانية، مع مكاسب البورصة الأمريكية بجلسة الأمس، بينما لاتزال المكاسب محدودة وسط مخاوف انخفاض جديد في الأسواق العالمية.

وزاد مؤشر نيكي الياباني بواقع 0.2% عند 21645.4 نقطة، بعدما ارتفع إلى 22353.9 نقطة  خلال التعاملات.

ونما مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4%، عند 1749.9 نقطة، وقفز الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% ليتداول حول مستوى 109.03 ين.

وفي ختام تداولات الأمس، ربح مؤشر داو جونز الصناعي نحو 567 نقطة، ليصل إلى 24912.8 نقطة، بعدما افتتح الجلسة على انخفاض بخسائر تجاوزت 500 نقطة.

وزادت أسهم قطاعات التعدين والأدوية والسيارات في بورصة طوكيو.



 

 


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