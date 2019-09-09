عاجل.. أول رد من إسرائيل على إسقاط طائرة مسيرة لها في لبنان
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:50 ص
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قال جيش
الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرة المسيرة التى أسقطها حزب الله، اليوم الاثنين،
مجرد طائرة مسيرة صغيرة، وكانت في مهمة عادية، موضحًا أن سقوط الطائرة فوق الأراضي
اللبنانية ولا خشية من تسرب معلومات منها.
وكان حزب الله
اللبناني قد أعلنت إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية خارج بلدة رامية بجنوب لبنان.
قال "حزب
الله" في بيان نشر قال فيه إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدو لطائرة إسرائيلية
مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية صباح اليوم باتجاه
بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خارج البلد وأصبحت الطائرة في يد حزب الله".
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