الذهب يواصل تراجعه.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر اليوم بمحلات الصاغة

مازالت أسعار الذهب تواصل انخفاضها في محلات الصاغة على مستوى الجمهورية، بعد الانخفاضات التي بدأت منذ الجمعة الماضية، حيث وصلت إلى 3 جنيهات أمس والجمعة الماضية وصلت إلى 10 جنيهات.





وفيما يلى نعرض أسعار الذهب في مصر، في أخر تحديث مساء الأحد في محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.





ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 794 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 إلى 695 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى 596 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5560 جنيها.





وخبراء سوق الذهب في مصر، توقعوا أن الأسعار في الفترة المقبلة قد تشهد بعض التغيرات المستمرة، خاصة في ظل وجود توقعات بحدوث حالة من الركود في عمليات شراء وبيع المعدن الأصفر في الفترة المقبلة، مع دخول موسم المدارس والجامعات.





ومن المعروف أن المصريين لديهم عادات وتقاليد خاصة بالذهب حيث يتم استخدامه للزينة والبعض يستخدمه كأوعية إدخارية واستثمار، ويقوم ببيعه حال احتياجه إليه.





وكان القدماء المصريين يستخدمون الذهب بشكل كبير في صناعة التماثيل، ونرى ذلك جليًا في المتاحف وخير دليل على هذه المجموعات الفنية البديعة نرى مجموعة توت عنخ آمون والتى تم نقلها إلى المتحف المصري الكبير لتعرض أمام جمهور العالم، ويعتبر المتحف هدية المصريين للعالم أجمع.





وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وجود تحسن حول شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما غطى على تقرير أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.



