رئيس الزمالك يفجر مفاجأة نارية حول أزمة كبرى مع مجلس الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، أنه تلقى اتصال من خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمين الصندوق بسبب "رسائل سب".





وسرد رئيس الزمالك القصة منذ البداية قائلا: "تلقيت اتصالا من رقم مجهول بالنسبة لي، ليطلعني بعد ذلك أنه خالد الدرندلي عضو إدارة الأهلي".





وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "الدرندلي أخبرني بأنه تلقى رسائل سب من رقم هاتفي".





وتابع "شرحت لـ الدرندلي بأن هناك من يستخدم نفس رقم هاتفي لإرسال رسائل سب ضد الجميع، وعضو إدارة الأهلي تفهم ذلك وأشكره على الطريقة التي تكلم بها معي".





وهاجم رئيس الزمالك هاني العتال وممدوح عباس متهما إياهما باستخدام رقم هاتفه، قائلا "ما يحدث الآن قد يُسبب فتنة كبيرة. تلك جريمة".





وأكمل حديثه قائلا: "الدرندلي أخبرني بمضمون الرسائل التي تلقاها وهي رسائل صادمة وفي منتهى السفالة وقلة الأدب ولكنه تفهم القصة بالكامل".





وأتم "أُحذر العتال وعباس مما يحدث من استخدام رقم هاتفي لمهاجمه الغير. الوضع قد يتسبب في أزمة كبرى".