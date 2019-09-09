اليوم.. افتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة بسوهاج



وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري في شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري رافقة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مشروع الطاقة الجديدة لتقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى في مجال الخلايا الشمسية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والذي يتم تمويلة من خلال مشروع تمية صعيد مصر بالتعاون مع دولة الصين بتكلفة 21 مليون يورو



وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى أنه سيتم تمويل المشروع مناصفة بين القاهر والصين حيث يتم تمويل المشروع لإنشاء الخلايا الفوتوفولطية وأبحاث الرياح والطاقة الحيوية ونباتات الطاقة ويخدم المشروع الصناعة المصرية لأبحاث الطاقة الجديدة كما سيتم إنتاج النماذج الأولية غبر خط إنتاج مصعر



ويعد المشروع من ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين في عام 2014 وتم توقيع إتفاقية إنشاء المعمل بين البلدين ضمن التعاون الإستراجي بين مصر والصين



والطاقة المتجددة هي الطاقة التي تتواجد في الطبيعة ويتم توليدها طبيعا وهي تقنية أكثر من كونها طاقة ويتم التقاطها من الطبية بانواعها المختلفة وتعد الشمس من أهم مصادر الطاقة الطبيعية التي تمد الأرض بالطقة الطبيعية التي لا غنا عنها



يمكن أن تتوقف الحياه وتتعرض النباتات والفاكهة للتلف بسبب إحتياجها للطاقة الشمسية كما أن الطاقة الكهربائية تعد من ضمن الإحتياجات التي غنا عنها في تشغيل القطارات الكهربائية والأجهزة الإليكترونية



وتمد الطاقة الشمسية الأرض بالضوء ويمكن تحويلها إلي كهرباء عن طريقة الالواح الشميسية التي تنتج لنا الكهرباء ومن ضمن أنواع الطاقة هي عملية تحويل المياه المتحركة إلي طاقة توليد كهرباء عن طريق الحركة وتحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية عن طريق توربينات الرياح .



وتعد تلك الأنواع من الطاقة من المصادر الهامة جدًا وذو تكلفة قليلة نظرًا كونها متجددة بصفة مستمرة مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والتي تستخدم في تشغيل الالات الثقيلة علي عكس الطاقة غير المتجددة مثل الفحم والنفط والصخر الذيتي والطاقة النووية.



ومن هنا يأتي دور المحافظة علي كافة أنواع الطاقة للحفاظ علي البيئة وتوفير أمولًا طائة خاصة في الكهرباء إذا تم إستخدامة بالطريقة الصحيحة فتوفير المياه يحافظ علي بقائها وإستخدامها في الطاقة المتجددة كما أن إستخدام المصابيح الموفرة في الكهرباء يساعد علي إستمرار وجود الكهرباء وإستخدام أشياء قابلة للتدوير يساعد بدوره في الطاقة المتجددة لأنه يستخدم طاقة أقل.



إستخدام الدرجات والخيول والمشي بدلًا من السيارات يحافظ علي نظافة الهواء ويحافظ علي الوقود المستخدم في الطاقة والإحتباس الحراري إذا تم الحد منه فسيتم زيادة حرارة الأرض وإستخدامها في الطاقة المتجددة كما أن صيانة صنابير المياه يحافظ عليها وأيضا استخدام المايكرويف في أعمال الطبخ بدلًا من الفرن وذلك لكونة يستخدم طاقة كهربائية أقل ويحافظ علي الكهرباء.



















تستقبل محافظة سوهاج اليوم الإثنين، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لترأس اجتماع مجلس عمداء جامعة سوهاج بفرع جزيرة قرمان وسط النيل بمدينة سوهاج، وذلك عقب افتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة.ومن جانه أكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم مناقشة الإستعدادات النهائية بجامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد بالإضافة إلي الخطة الإستثمارية للعام الجديد كما أنه سيتم مناقشة ما تم إنجازة للإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمستشفي الجامعي.وأضاف رئيس جامعة سوهاج أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ المبادرات الرئاسية حياه كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الإجتماعية بالإضافة إلي مبادرة صنايعية مصر ويختم الوزير زيارته بعقد لقاء مع عمداء الكليات المختلفة بجامعة سوهاج .