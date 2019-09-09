رئيس "الثروة السمكية": مصر التاسعة عالميًا في الاستزراع السمكي (فيديو)
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
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كساب أحمد
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قال الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطهير بحيرات مصر، تعتبر أملًا جديدًا وشرايين جديدة في مجال الإنتاج السمكي في مصر، لافتَا إلى أن الهيئة تستهدف تطهير بحيرة المنزلة والبرلس ومريط.
وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن هيئة الثروة السمكية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت المرحلة الأولى من تطوير بحيرة البرلس، لافتَا إلى أن الهيئات تعمل معًا سواء الري أو الصرف، لتحقيق فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة الانتاج السمكي في البحيرات المصرية.
وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، أن التلوث الشديد في البحيرات المصري، أدى لانخفاض الإنتاج السمكي بصورة كبيرة، وهو ما استدعي الدولة للعمل على تطهير هذه البحيرات، واعادتها لصورتها الاولى، وهذا يأتي في اطار حرص الدولة على توفير سلعة نظيمة للمواطن المصري، من البحيرات المصرية.
ولفت رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال التصوير الجوي، قامت بتحديد مساحة البحيرات قبل وجود أي تعديات، تمهيدًا لإزالتها، لافتَا إلى أنه لن يتضرر أي احد من ازالة التعديات، وسيتم نقل من يقوم بالاستزراع السمكي على البحيرات إلى أماكن أخرى.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن مصر حققت نجاحًا في مجال الاستزراع السمكي بشكل كبير، واحتلت الترتيب السادس عالميًا، وفي هذا الاطار، سيتم العمل على عودة البحيرات المصرية لطبيعتها مرة أخرى.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الدولة تعمل على تحسين الصرف الصحي، من خلال التنقية الثلاثية، لمنع تلوث البحيرات التي يذهب إليها الصرف الصحي، لافتَا إلى أن وجود منازل غير مخططة بالقرب من البحيرات، يؤدي إلى تلوث البحيرات بصورة كبير، لأن الصرف يكون عشوائي.
ولفت رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن القوات المسلحة المصرية تمارس سيطرة كاملة على البحيرات، من أجل منع الصيد المخالف أو ممارسة أي نشاط يؤثر على الاسماك، مضيفًا أن الدولة تعمل على اعداد تنمية شاملة في البحيرة، والمواطن سيشعر بالتحسن خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن هيئة الثروة السمكية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت المرحلة الأولى من تطوير بحيرة البرلس، لافتَا إلى أن الهيئات تعمل معًا سواء الري أو الصرف، لتحقيق فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة الانتاج السمكي في البحيرات المصرية.
وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، أن التلوث الشديد في البحيرات المصري، أدى لانخفاض الإنتاج السمكي بصورة كبيرة، وهو ما استدعي الدولة للعمل على تطهير هذه البحيرات، واعادتها لصورتها الاولى، وهذا يأتي في اطار حرص الدولة على توفير سلعة نظيمة للمواطن المصري، من البحيرات المصرية.
ولفت رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال التصوير الجوي، قامت بتحديد مساحة البحيرات قبل وجود أي تعديات، تمهيدًا لإزالتها، لافتَا إلى أنه لن يتضرر أي احد من ازالة التعديات، وسيتم نقل من يقوم بالاستزراع السمكي على البحيرات إلى أماكن أخرى.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن مصر حققت نجاحًا في مجال الاستزراع السمكي بشكل كبير، واحتلت الترتيب السادس عالميًا، وفي هذا الاطار، سيتم العمل على عودة البحيرات المصرية لطبيعتها مرة أخرى.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الدولة تعمل على تحسين الصرف الصحي، من خلال التنقية الثلاثية، لمنع تلوث البحيرات التي يذهب إليها الصرف الصحي، لافتَا إلى أن وجود منازل غير مخططة بالقرب من البحيرات، يؤدي إلى تلوث البحيرات بصورة كبير، لأن الصرف يكون عشوائي.
ولفت رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن القوات المسلحة المصرية تمارس سيطرة كاملة على البحيرات، من أجل منع الصيد المخالف أو ممارسة أي نشاط يؤثر على الاسماك، مضيفًا أن الدولة تعمل على اعداد تنمية شاملة في البحيرة، والمواطن سيشعر بالتحسن خلال الفترة المقبلة.
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