نقابة الموسيقيين عن إدعاء حكيم تعرضه لحادث سير: "فلتت منك أوي" (فيديو)





كان حكيم نشر، فيديو جديد له من خلال حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهر فى الفيديو وهو فى المستشفى، وأوضح فيه تعرضه لحادث سير بالسيارة، أنه بخير، لكن السائق هو الذى تعرض للإصابات، وطالب من جمهوره الدعاء له".





وعلق قائلا عليه :" قدر الله وماشاء فعل،الحمد لله على كل حال، ماكنتش أعرف انكم بتحبونى كده، وانا كمان بحبكم أوى والله، الحمد لله ".



















علق طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على ادعاء الفنان حكيم تعرضه لحادث سير، قائلا: "نحن في عجب مما يحدث"وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مواقع التواصل الاجتماعي انتشر عليها الساعة الرابعة ونصف فجرًا بأن الفنان حكيم تعرض لحادث سير، وبعد ربع ساعة قام الفنان حكيم بوضع صورة لسيارة سيرفر متعرضة لحادث سير على صفحته الشخصية، وبعد نصف ساعة قام الفنان حكيم بتكذيب خبر تعرضه لحادث، وبأنه قام بتصوير سيارة تعرضت لحادث بالقرب منه.وتابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن أحد الجرائد المقربة من الفنان حكيم كتبت في الساعة الخامسة صباحًا، بأنه حالة الفنان حكيم الصحية جيدة، وبعد ذلك قام الفنان حكيم بإعداد فيديو الساعة الثامنة ونصف مساءً، يؤكد فيه تعرضه لحادث سير، وأن حالته الصحية مستقرة، معقبًا: " كان بيضحك ومبتسم وبيقول أن عملت حادثة، ويده مربوطة".وطرح المتحدث باسم نقابة الموسيقيين،عدة تساؤلات على الفنان حكيم قائلًا: "هل كنت محبوسًا في المستشفى من الساعة الخامسة صباحًا للثامنة مساءً عشان تربط ايديك"، لافتَا إلى أن "حكيم" لم يحترم جمهوره أو نقابة الموسيقيين التي هرولت للإطئمان على حالته الصحية، معقبًا: "فلتت منك أووي يا حكيم، أنت نجم ومش محتاج كل دا، أنت قيمة وقامة، وليك جمهور عريض داخل وخارج مصر، اللي قالك تعمل كدا ما كنش موفق".من جانبه قال الإعلامي سيد علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه يتمنى من الفنانين المصريين أن يرتقوا ويعلموا أنهم شخصيات عامة، معقبة: "الشخصية العامة محسوبة عليها كل حاجة، حتى ولو لعبت في مناخيرها، احنا محتاجين دورات كبيرة لفنانين عشان تفهم طبيعة الشخصية العامة، الشخصية العامة الهمسة محسوبة عليها".