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رشا مهدي تهنئ الزمالك بالفوز ببطولة كأس مصر: "مدرسة الفن والهندسة" (صور)

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:46 م
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رشا مهدي تهنئ الزمالك بالفوز ببطولة كأس مصر: مدرسة الفن والهندسة (صور)
رشا مهدي
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الفجر الفني
 
هنأت الفنانة رشا مهدي، فريق نادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادى بيرامدز، وغردت رشا مهدي قبل المباراة وقالت: "ليلتنا بيضا بخطين حمر، ثم كتبت عقب انتهاء اللقاء قائلة : ويرجعو يسألوني ازاي بتعرفي؟ .. دا الزمالك يا جماعة.. يعني مدرسة الفن و الهندسة ⚽️".

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الزمالك يفوز بالبطولة على حساب بيراميدز
وكان قد فاز نادي الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه، وأحرز  الثلاثية "يوسف أوباما هدف، وأشرف بن شرقي هدفين".

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رشا مهدي تنعى والدة فتحي عبد الوهاب
وكانت نعت الفنانة رشا مهدي، والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، والتي وفاتها المنية أغسطس الماضي، قائلة: "في الجنة ونعيمها حبيبي.. البقاء لله شد حيلك.. الله يرحمها ويغفرلها ويصبركم".


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رشا مهدي دائما داعمة للفريق الأبيض

كما حرصت الفنانة رشا مهدي على دعم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية، وكتبت رشا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلة: "‏‏‏‏الكأس مصرية بإذن الله.. افريقيا_زمالكاوية‎#الكونفدراليه_يا_زمالك"، وكان حينها الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على وملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.

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