موندو ديبورتيفو: برشلونة سيُحافظ على ميسي بهذه الطريقة
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:40 م
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سعي إدارة برشلونة للدخول في مفاوضات مع ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق من أجل توقيع عقد جديد يربطه مع النادي الكتالوني مدى الحياة وذلك بعد أيام من الكشف عن بند سري في العقد الحالي للبرغوث الأرجنتيني.
وأفادت صحيفة أل بايس الإسبانية بأن عقد ميسي الحالي والممتد حتى 2021 يوجد به بندا غير معلن يسمح له بالرحيل مجانا عن النادي بداية من الصيف المقبل.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة البلوجرانا غير قلقة من وجود هذا البند وأنها واثقة من ولاء النجم الأرجنتيني للنادي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يخطط للدخول في مفاوضات مع خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله من أجل التوقيع على عقد جديد يربط النجم الأرجنتيني بالنادي الكتالوني مدى الحياة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة ليست متعجلة على توقيع العقد الجديد بسبب العلاقات التي تربط الطرفين وهو ما تبين في آخر عقد حين وقع ميسي العقود في نهاية 2017 على الرغم من أنه اتفق على التجديد قبلها بأشهر.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة واثقة من قدرة ميسي على الاستمرار في تقديم مستوى عالي على الأقل حتى نهاية 2022 من أجل قيادة الأرجنتين في كأس العالم والتي ستستضيفها قطر وسيبلغ حينها من العمر 35 عاما.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني لن تعارض رغبة ميسي في اختتام مسيرته مع نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ في صفوفه ممارسة الكرة أو خوض تجربة في الولايات المتحدة الأمريكية على أن يجد النجم الأرجنتيني أبواب النادي مفتوحة للعودة من خلال أي منصب إداري أو فني يرغب فيه.
وتضاربت وسائل الإعلام الإسبانية في الفترة الأخيرة حول بقاء ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة عقب تداول بند في عقده يسمح برحيله عن الفريق في الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة الماركا الإسبانية بأن ميسي يمكنه التفاوض بحرية مع أي نادٍ آخر اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل.
وعلى صعيد آخر، أكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأنه على الرغم من الرعب الذي يصيب جماهير برشلونة حول رحيل ميسي إلا أن البيئة المحيطة به تؤكد بقائه مع برشلونة الموسم المقبل.
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