غرفة عمليات إنهاء قوائم الانتظار: أجرينا 230 ألف عملية حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لغرفة عمليات انهاء قوائم الانتظار، إن مبادرة انهاء قوائم الانتظار، تعبر مشروعًا قوميًا ونقلة نوعية في تقديم الخدمة الطبية لمصر، خاصة أن قوائم الانتظار كانت عبء نفسي واجتماعي على المواطنين، لافتَا إلى أن مبادرة قوائم الانتظار شملت 9 تخصصات، تتعلق بزراعة القوقعة، وزراعة الكبد والكلى والكبد وتركيب المفاصل.



وأضاف المدير التنفيذي لغرفة عمليات انهاء قوائم الانتظار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن مبادرة انهاء قوائم الانتظار بدأت تنجح وتلاقي قبولًا من جميعي مقدمي الخدمة الصحية، لافتَا إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا العلاج ضمن المبادرة، تخطى الـ 230 الف عملية جراحية تحتاج إلى مهارة جراحية عالية وجودة في الأداء



وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بإعداد أكثر من 64% من العمليات في مبادرة أنهاء قوائم الانتظار، ومستشفيات وزارة التعليم العالي قامت بـ27% من هذه العمليات، و10% من هذا العمليات قامت بها مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جميع مقدمي الخدمة الصحية في مصر، شاركوا في تطبيق هذه المبادرة.



وأوضح المدير التنفيذي لغرفة عمليات انهاء قوائم الانتظار أن هذه المبادرة أفادت الجميع سواء المرضى أو الاطباء من خلال تدريبهم على العمليات الجراحية المختلفة، لافتَا إلى أن تكلفة هذه المبادرة تجاز الـ2.2 مليار جنيه، وجميع المرضى بجميع مستوياتهم سواء كان لديهم اشتراك في التأمين الصحي أما لا، حصلوا على خدمة طبية في هذه المبادرة بخدمة عالية ومتساوية لجميع المرضى.



وأوضح أن 45% من العمليات داخل المنظومة كانت لقسطرة القلب، يليها جراحات العين بنسبة23.5%، والقلب المفتوح 7%، والأورام 5%، وجراحات العظام4.5%.



من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن مشروع انهاء قوائم الانتظار مشروع قومي ووطني، خاصة أن الكثير من المواطنين كانوا يريدون اعداد عملية جراحية، وكان يحدد للبعض العملية بعد سنة أو أكثر، لافتَا إلى أن انهاء قوائم الانتظار مشروع حيوي وعملاق، يلتف حوله الجميع.

