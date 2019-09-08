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أول تصريح من محمود علاء بعد التتويج بكأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:12 م
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أول تصريح من محمود علاء بعد التتويج بكأس مصر
الزمالك
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رامي بشاي
 
توج نادي الزمالك بطلًا لكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، بعد فوزه الكبير على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد برج العرب.

وأعرف محمود علاء مدافع الأبيض عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب .

وقال علاء أن  جميع اللاعبين قدم مستوى طيب خلال مشوار الفريق بالبطولة مشددا على أن القادم سيكون أفضل وسط سعي الفريق لحصد المزيد من البطولات الفترة القادمة .

ووجه هداف الزمالك في الموسم المنصرم الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور على دعمه للفريق طوال الفترة الأخيرة وكذلك لجماهير القلعة البيضاء الوفية على مساندتها للفريق ووجودها بقوة في المباراة النهائية .

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