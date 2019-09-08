أول تعليق من كهربا بعد فوز الزمالك بلقب كأس مصر.. صورة

توج نادي الزمالك بقيادة المدرب الصربي "ميتشو" بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه بعد أن انتصر على منافسه بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد.





وأحرز الزمالك هدف أول بالدقيقة "51" عن طريق المتألق يوسف أوباما بعد تمريرة رائعة تلقاها من شيكابالا، ثم سجل المغربي أشرف بن شرقي هدف ثاني بالدقيقة "62" بعد عرضية مُتقنة من حمدي النقاز وعاد نفس اللاعب وأضاف هدف ثالث قاتل قبل نهاية المباراة.





وبارك محمود كهربا نجم نادي الزمالك السابق، لجماهير الأبيض بعد التتويج باللقب وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور انستجرام، حيثُ كتب: "مبروك لجماهير نادي الزمالك واخواتي الرجالة، ألف مبروك".





وكان كهربا قد دخل في صدام مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وغادر بعد ذلك ووقع مع نادي أفيس البرتغالي وذلك عقب انتهاء عقده مع الفارس الأبيض حسب تأكيده.









وعلى صعيد آخر؛ استطاع نادي الزمالك أن يتوج بلقب كأس مصر بعد مشوار تاريخي حيثُ بدأ بالفوز على منية سمنود في دور الـ32 بهدف نظيف ثم بعد ذلك تمكن من تخطي عقبة الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون مقابل وفي دور ربع النهائي استطاع الأبيض يعبر مصر المقاصة بهدف نظيف وبنفس النتيجة فاز على الاتحاد السكندري بدور نصف النهائي ثم الفوز في الأخير على بيراميدز بثلاثية نظيفة.