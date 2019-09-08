مدحت العدل يشكر مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:28 م
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شيماء عطية
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توجه الشاعر والسيناريست مدحت العدل بالتهنئة لجمهور نادي الزمالك، ومجلس إدارته برئأسة المستشار مرتضى منصور، بعد فوز الزمالك على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وغرد "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر،: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها.. ميتشو أفضل من جروس بمراحل.. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك وعلي رأسه المستشار مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية. الحمد لله".
يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر للمرة ال٢٧ في تاريخه، بعد فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وكان الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل أعرب عن استيائه من تقليد أغنية المطربة اللبنانية نجوى كرم "معلون أبو العشق" لأغنيته "ملعون أبو الناس العزاز" التي قدمتها نوال الزغبي، تتر مسلسل "لأعلى سعر".
وغرد "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "بمناسبة أغنية ( ملعون أبو العشق) المنحوتة من ( ملعون أبو الناس العزاز) أفهم أن يكون المؤلف لص عديم الذكاء لأنه سرق إيفيه من أغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ ٣ سنوات ولكن هل نجوي كرم أيضًا عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والإبداع.. حرامي وغبي؟".
وغرد "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر،: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها.. ميتشو أفضل من جروس بمراحل.. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك وعلي رأسه المستشار مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية. الحمد لله".
يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر للمرة ال٢٧ في تاريخه، بعد فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وكان الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل أعرب عن استيائه من تقليد أغنية المطربة اللبنانية نجوى كرم "معلون أبو العشق" لأغنيته "ملعون أبو الناس العزاز" التي قدمتها نوال الزغبي، تتر مسلسل "لأعلى سعر".
وغرد "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "بمناسبة أغنية ( ملعون أبو العشق) المنحوتة من ( ملعون أبو الناس العزاز) أفهم أن يكون المؤلف لص عديم الذكاء لأنه سرق إيفيه من أغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ ٣ سنوات ولكن هل نجوي كرم أيضًا عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والإبداع.. حرامي وغبي؟".
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