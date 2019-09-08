جورج وسوف في أحد الملاهي الليلية بـ بيروت (فيديو)

تكريم جورج وسوف في لبنان

وكان أقام محمد الأحمد وزير الثقافة السوري، حفل تسليم جوائز الدولة التقديرية لعام 2019 للفائزين السادة الباحثة الدكتورة لبانة مشوح في مجال النقد والدراسات والترجمة، والشاعر الدكتور صابر فلحوط في مجال الأدب، والفنان جورج وسوف في مجال الفن.









وزير الثقافة اللبناني لـ جورج وسوف: " هذا البلبل السوري البديع"

كما هنأ وزير الثقافة السوري، الفنان جورج وسوف بالتكريم قائلا: " أود أن أعرب وقبل كل شيء عن تهنئتي الخالصة للفائزين بحصولهم على هذه الجائزة الرفيعة، فهم أهل لها، وعطاؤهم لوطنهم مشهود له، والفنان جورج وسوف، هذا البلبل السوري البديع الذي عشنا على غنائه العذب أكثر من أربعين عاما، ولا ننسى في هذه المناسبة كيف سخّر فناننا الرائع كل شهرته ونجوميته من أجل الدفاع عن وطنه في هذه الحرب الظالمة التي شنت على بلدنا".









جورج وسوف: سعيد بتكريمي في سوريا

بدوره الفنان جورج وسوف عبر في كلمته عن سعادته بهذا التكريم، خاصة أنه يكرم داخل بلده سورية، كما عبر أيضاً عن فائق محبته لوطنه، مؤكداً أنه يحمله في قلبه أينما حل، وفي أي دولة كان فيها، وتوجه بالشكر إلى سيادة الرئيس بشار الأسد على منحه هذه الجوائز التقديرية التي تترك أثرها العميق لدى المكرمين، كما توجه بالشكر إلى وزير الثقافة الاستاذ محمد الأحمد على هذا الحفل الذي تم خلاله تسليم الجوائز للسادة المكرمين.











