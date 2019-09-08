شاهد.. شيكابالا يحتفل بلقب كأس مصر بقميص "جنش" (فيديو)

حرص شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على الاحتفال بشكل مختلف بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية للبطولة.

وارتدى شيكابالا القميص رقم 16 للزمالك والخاص بمحمودعبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق.

وغاب جنش عن اللقاء بسبب الإصابة التي يعاني منها وعدم قيده في قائمة الفريق.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة.