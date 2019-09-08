ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. شيكابالا يحتفل بلقب كأس مصر بقميص "جنش" (فيديو)

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:02 م
Advertisements
شاهد.. شيكابالا يحتفل بلقب كأس مصر بقميص جنش (فيديو)
شيكابالا
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 

حرص شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على الاحتفال بشكل مختلف بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية للبطولة.

وارتدى شيكابالا القميص رقم 16 للزمالك والخاص بمحمودعبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق.

وغاب جنش عن اللقاء بسبب الإصابة التي يعاني منها وعدم قيده في قائمة الفريق.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة.

موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نهائي كأس مصر شيكابالا جنش الزمالك وبيراميدز
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
3
x
18:00
0
جبل طارق
فنلندا
0
x
20:45
1
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
النرويج
أسبانيا
2
x
20:45
0
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
3
x
جارية الآن
0
بيراميدز