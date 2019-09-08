التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك مع نظيره بيراميدز في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب بنهائي بطولة كأس مصر بالتعادل السلبي بين الفريقين .





وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحاول شيكابالا والنقاز فتح جبهة في الجانب الأيمن لكنها لم تشكل خطورة على مرمى بيراميدز الذي رد بمحاولات اختراق من العمق لكن بدون خطورة أيضا .





وفي الدقيقة السابعة حصل بيراميدز على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيمن وبطاقة صفراء لمحمود علاء مررها السعيد عرضية يحولها علي جبر برأسية داخل المنطقة يحاول تسديدها جون انطوي خلفية لكنها مرت بجوار القائم بدون خطورة .





ومن لعبة هات وخد بين النقاز وشيكابالا يحصل الظهير التونسي على ركنية مررها شيكابالا عرضية لكنها مرت بدون خطورة بعدها ركنية جديدة للزمالك مررها شيكابالا عرضية تسقط من يد الشناوي ويحاول فرجاني ساسي تسديدها لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 11 من عمر المباراة .





وتتوالى الركنيات للزمالك ويمررها شيكابالا عرضية لكنها قوية مرت بدون خطورة على مرمى بيراميدز ويعود شيكابالا ليستقبل الكرة على حدود المنطقة ويتوغل في دفاعات بيراميدز ويمر من أكثر من مدافع ليطلقها صاروخية بيسراه من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي لتضيع فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 16 من عمر المباراة .





ويستمر ضغط الزمالك على دفاعات بيراميدز وسط نشاط ملحوظ من الجانب الأيمن للفريق ويحصل مصطفى محمد على الكرة على حدود المنطقة ويسددها أرضية لكنها تصل في يد الشناوي في الدقيقة 21 من عمر المباراة ويرد بيراميدز بانطلاقة من تراوري يدخل داخل المنطقة لكن محمد عبدالغني ينجح في قطع الكرة وإفساد الخطورة .





ويتوغل بنشرقي ويمر من مدافع بيراميدز ويرسل عرضية أرضية لكنها لم تجد سوى دفاع بيراميدز الذي تصدى للكرة بعدها تهدأ المباراة قليلا ويقود محمد عبدالغني هجمة من الجانب الأيمن يخطفها إسلام عيسى ليرتكب معه عبدالغني ركلة حرة وبطاقة صفراء لإيقاف الهجمة .





ويمر شيكابالا بين دفاعات بيراميدز ويرسل الكرة عرضية داخل المنطقة يحولها بن شرقي للعمق ليسددها مصطفى محمد بيسراه ليشتتها دفاع بيراميدز ويمنع كرة خطيرة في الدقيقة 31 من عمر المباراة وتستمر الهجمة خطرة بعد تنفيذ الركنية عرضية متقنة يحولها ساسي برأسية رائعة ينقذها الشناوي ببراعة بأطراف أصابعه ويحاول عليها ساسي من جديد لكنها تخرج ضربة مرمى وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك .





ويرد بيراميدز بهجمة منظمة عن طريق إسلام عيسى وتراوري ووصلت داخل المنطقة قبل أن يقطع الكرة محمد عبدالغني الكرة ويفسد الهجمة بعدها كرة جديدة يحاول عليها إبراهيم حسن وتسديدة قوية من خارج المنطقة يتصدى لها عواد على مرتين ويؤمن مرماه في الدقيقة 37 من عمر المباراة .





وينطلق بن شرقي خلف دفاعات بيراميدز بعد ضرب مصيدة التسلل بتمريرة من ساسي لكن الكرة تصل للشناوي ليؤمن مرماه بعدها يرد الزمالك بمحاولة جديدة من شيكابالا لتصل وسط الملعب ومحاولة لتغيير اللعب ناحية اليمين يشتتها الدفاع لتخرج لركنية جديدة للزمالك في الدقيقة 44 ينفذها شيكابالا ويلعبها مصطفى محمد برأسية يتصدى لها الشناوي ببراعة .





ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع ويواصل شيكابالا والنقاز فتح جبهة بالجانب الأيمن ومحاولات لفتح ثغرة بدفاع بيراميدز الذي نجح في إفساد الهجمة وترتد بمرتدة لبيراميدز لكن عواد يتصدى لها وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .