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مانشستر يونايتد يُحصن نجمه من أطماع ريال مدريد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:46 م
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مانشستر يونايتد يُحصن نجمه من أطماع ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد بدأ تحركاته من أجل تحصين لاعبه الدولي الفرنسي بول بوجبا وتجديد عقده في الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته "ليكيب" الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد الإجتماع في أقرب وقت ممكن مع بول بوجبا ووكيل أعماله مينو رايولا وكيل أعماله بهدف تجديد عقد اللاعب والذي ينتهي في عام 2021.

وأكدت التقارير على أن مانشستر يونايتد لا يريد أن يخرج اللاعب الفرنسي بسهولة للفريق المُهتم به، وهو ريال مدريد الإسباني، وصار الهدف تجديد عقده وأن تكون لديهم ميزه خلال المفاوضات.

وأضافت التقارير أن بوجبا كان محط اهتمام من قبل ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الفرنسي انتهى به المطاف مستمراً في مانشستر.

الجدير بالذكر ان متوسط الميدان الدولي الفرنسي، كان قد خرج في بداية الميركاتو الصيفي، وصرح إنه يسعى لخوض تحدي جديد، مما أعتبره الكثيرون سعياً منه للمغادرة.

وكان بوجبا قد شارك مع مانشستر يونايتد في الأسابيع الأولى للبريميرليج، والتي شهدت عروضاً مذبذبة من قبل الفريق ال.
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