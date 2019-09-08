هكذا هنأت نيكول سابا زوجها بعيد ميلاده (فيديو)





قام يوسف في الفيديو باحتضان ابنته، وتقبيل زوجته، وحظى الفيديو على إعجابا كبيرا من متابعي نيكول ويوسف .



وعلقت نيكول على الفيديو قائلة: "وهكذا فاجأته أنا وابنتنا، عيد ميلاد سعيد لنجمنا الوحيد، وأفضل أب على الإطلاق، نحبك".



يشار إلى أن نيكول سابا ويوسف الخال تزوجا عام 2011 وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة التي أطلقا عليها اسم "نيكول".



وظهرت مؤخرًا الفنانة نيكول وزوجها الفنان اللبناني يوسف الخال، في برنامج "توأم روحي" الذى يقدمه الإعلامى نيشان، وحكت نيكول فيه عن مرض والدها يوم زفافها وذهابه إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة فى ذلك اليوم.





وعقب انهاء مراسم الزفاف في الكنيسة، توجهت نيكول إلى المستشفى برفقة يوسف، ودخلت تركض وهي تحاول حمل فستان زفافها لتستطيع التحرك، أضافت في اليوم التالي لم يتذكر والدها أنه رآها في هذا اليوم، لكنه كان سعيدا بزواجها.



حفل نيكول بالمنيا



نيكول تستعد حاليًا لإجراء حفلاً غنائياً كبيرا يوم 19 أكتوبر المقبل، داخل الأكاديمية الألمانية بالمنيا الجديدة، والحفل من تنظيم شركة "تالنت" لمالكها وليد منصور.



كما تستعد نيكول لطرح أغنية جديدة تكتم على تفاصيلها إلى أن تنتهى من وضع اللمسات الأخيرة لها ، و من المقرر ضمها لأغاني ألبومها القادم الذى تعمل عليه منذ فترة، ويتوقع صناعه أن يكون إضافة مميزة لمشوارها الغنائي.



مشاركة نيكول فى دراما رمضان



شاركت الفنانة نيكول سابا فى الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل “الهيبة 2″، وهو قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار السلكا، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن، للمنتج صادق الصباح، وقدمت نيكول شخصية "سمية" ضمن أحداث المسلسل، الذي حقق نسب مشاهدة عالية فى الوطن العربى ونال إشادات عديدة من النقاد والجمهور.





لمحات من حياتها الشخصية



بدأت نيكول مشوارها الفني معارضة أزياء هي وشقيقتها نادين لأكثر من عشر سنوات في القاهرة. في عام 1997 شاركت كموديل في فيديو كليب عيني للفنانين هشام عباس و حميد الشاعري.



حفل نيكول فى الساحل الشمالي



أحيت نيكول مؤخرا حفلًا غنائياً بالساحل الشمالى، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف.



وكان هذا الحفل هو أولى السهرات التي تحيها نيكول سابا لصيف 2019 بمصر حيث اعتادت منذ أعوام على إحياء أكثر من حفل بأماكن متفرقة وبخاصة فى الساحل الشمالي حيث تعد الأكثر طلبا نظرا لقدرتها على إضفاء حالة خاصة من البهجة والاستعراضات التي تتماشي مع حفلات الشواطئ التي يغلب علي جمهورها الشباب من مختلف الأعمار من محبي أغانيها المتميزة .

نشرت الفنانة نيكول سابا، فيديو جديد احتفالا بعيد ميلاد زوجها يوسف الخال، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".