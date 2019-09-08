احكم بنفسك.. هل تغاضى حكم المباراة عن ركلة جزاء لبيراميدز أمام الزمالك "فيديو"
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:23 م
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محمد مرعي
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شهدت الدقيقة 22 من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز، لقطة مثيرة للجدل، عندما اعترض تراوري لاعب بيراميدز على حكم المباراة مطالبا بركلة جزاء بعد سقوطه عقب التحامه مع مدافع الزمالك.
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