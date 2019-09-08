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احكم بنفسك.. هل تغاضى حكم المباراة عن ركلة جزاء لبيراميدز أمام الزمالك "فيديو"

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:23 م
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احكم بنفسك.. هل تغاضى حكم المباراة عن ركلة جزاء لبيراميدز أمام الزمالك فيديو
الزمالك وبيراميدز
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محمد مرعي
 
شهدت الدقيقة 22 من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز، لقطة مثيرة للجدل، عندما اعترض تراوري لاعب بيراميدز على حكم المباراة مطالبا بركلة جزاء بعد سقوطه عقب التحامه مع مدافع الزمالك.


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