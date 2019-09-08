أشرف عبدالعزيز: الرسائل غير اللائقة عبر الفيسبوك تعتبر تحرشًا



وأشار "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المادة 2 من قانون مكاافحة جرائم الإنترنت ينص على أن مقدمي خدمات الإتصالات ووكالائهم بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوم متصلة، وتمثل البيانات والمعلومات الواجب حفظها ما يلي البياناات التي تتيح التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصالات.



ونوه بأن الجهة المختصة عندما تطلب معلومات عن شخص ما تطلبها بقراار قضائي، أو قرار من النيابة، مضيفًا أن المادة 24 من قانون مكافجة جرائم الإنترنت نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريد اليكتروني أو موقع خاص ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري، بحيث اذا استخدم الجاني البريد الإليكتروني أو االموقع في أمر يسيىء للشخص الذي نصب عليه يعااقب بالحبس لمدة عاام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد 100 ألف جنيه.



وفي سياق متصل حصلت الفتاة آية جمال منذ أيام على حكم ضد شخص قام بالتحايل عليها وسرقة حساباتها الشخصية من خلال خداعها والاتصال عليها بدعوى أنه يتبع شركة اتصالات مصر ويريد تحديث البيانات، وبالفعل أعطته رقم بطاقتهاا الاشخصية، وعنوانها.



ولكنها فوجئت بعد ساعة من الاتصال أن شريحة الهاتف الخاص بها لم تعد تعمل، وأن حساباتها على فيسبوك والواتس آب قد سرقت.



وقام الجاني بالتواصل مع أصدقائها وطلب مبالغ مالية منهم، ثم تطور الأمر أنه أرسل لهم كلام بذيىء على لسانها، وقامت على الفور الفتاة والتي وقعت ضحية لهذا الشخص بإبلاغ الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وظلت تتابع القضية لمدة 3 سنوات حتى حصلت على حكم بسجن هذا الشخص عام، والحصول على تعويض وقدره 100 ألف جنيه.



قال المحامي أشرف عبدالعزيز، إن التحرش هو كل لفظ أو فعل يسيىء للشخص، منوهًا بأن الرسائل غير اللائقة عبر المحادثات الخاصة عبر الفيسبوك تعتبر تحرشًا في حالة مضايقتها للأشخاص.