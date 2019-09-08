نشوب أكثر من 100 حريق فى غابات فى شرق أستراليا

بدأت قوات الإطفاء في أستراليا، اليوم الأحد، جهود مكافحة أكثر من 100 حريق غابات بولايتين بشرق البلاد، وحذرت السلطات من موسم حرائق شرس في صيف هذا العام.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن 71 حريقا شبت بولاية "كوينز لاند" اليوم، إلى جانب 57 حريقا بولاية "نيو ساوث ويلز"، تسببت في تدمير أكثر من 20 مبنى، وتتوقع السلطات أن ترتفع فاتورة الخسائر حالما تتمكن السلطات من فحص المناطق المتضررة.

وقال أندرو ستيرجس، المفتش في خدمة الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند: "لم نشهد هذا من قبل، لم تكن الحرائق بهذه الشدة من قبل في هذا الوقت المبكر من الربيع".





أتت الحرائق في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، التي خرج الكثير منها عن السيطرة، على ما لا يقل عن 20 عقارا.





وقالت السلطات إن العدد سيرتفع بعد تفقد المناطق التي تعرضت لأضرار، ولم تعلن عن أي حالات وفاة، لكن عامل إطفاء متطوعا يبلغ من العمر 66 عاما لا يزال في حالة حرجة بالمستشفى بعد إصابته بحروق خطيرة الجمعة.





وكافحت السلطات في كوينزلاند أكثر من 71 حريقا، الأحد، لكن لا يشكل أي منها خطرا في الوقت الراهن على المراكز السكنية الرئيسية.





وتشهد نيو ساوث ويلز، التي تتعرض أنحاء منها لأسوأ موجة جفاف منذ سنوات، 57 حريقا دمر أكبرها مساحة تتجاوز 138 ألف فدان.





بينما قال مسؤولو الأرصاد الجوية إنهم لا يتوقعون تحسنا في درجة الحرارة والرياح التي تذكي الحرائق حتى الأربعاء، كما أن احتمالات سقوط الأمطار ضعيفة.





وذكر ستيرجس أن الحرائق الخطيرة خلال الربيع ينبغي اعتبارها "نذيرا" أو "تحذيرا" من الدمار الذي قد تسببه حرائق الغابات في كوينزلاند خلال شهور الصيف.





كان معدل هطول الأمطار دون المتوسط على الساحل الشرقي لأستراليا على مدى عامين، ما أدى لانتشار الجفاف في أجزاء واسعة من البلاد.