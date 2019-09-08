صورة.. إقبال ضعيف من جماهير الزمالك في نهائي كأس مصر

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بدأت جماهير نادي الزمالك في التوافد على مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، قبل المباراة المرتقبة للابيض اليوم أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.



وشهد الملعب إقبال ضعيف من الجماهير، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.



ويواجه اليوم فريق الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.



ويدخل الفارس الابيض المباراة بطموح الفوز بعد النجاح في عبور الاتحاد السكندري بالدور قبل النهائي بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة ٩٩ من عمر المباراة، على الجانب الآخر يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب تخطي عقبة بتروجيت.



تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

واجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز بالمسمى الجديد مرتين فقط في بطولة الدوري المصري العام في نسخته الاخيرة، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق في مواجهة درامية شهدت تألق لاعبي الفريقين، بينما فاز بيراميدز بمباراة الدور الثاني بهدف نظيف.



على المسمى القديم لفريق بيراميدز، واجه الزمالك نظيره الأسيوطي في ٤ مناسبات، نجح الفارس الابيض في الفوز بهم جميعا، لتكون مجموع المواجهات في صالح القلعة البيضاء حيت انتهت ٤ مواجهات بفوز الزمالك وفاز بيراميدز بلقاء وحيد وتعادل الفريقين في مناسبة وحيدة.



طموحات بيضاء بقيادة صربية

يدخل الزمالك المباراة وعينه على اللقب السابع والعشرين، وذلك تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الابيض، حيث لعب فريق القلعة البيضاء ثلاثة مباريات تحت قيادته فاز فيهم على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة، وعلى مصر للمقاصة بهدف نظيف، وأخيراً نجح في عبور الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدور قبل النهائي من بطولة الكأس.



ونجح فريق الزمالك في احراز ٨ اهداف في الثلاث مباريات التي خاضها ببطولتي الكأس ودوري الأبطال تحت قيادة ميتشو، حيث خرج الابيض بشباك نظيفة في مواجهاته الأخيرة.



حلم بيراميدز في سنة أولى كأس

على الجانب الآخر يدخل بيراميدز المباراة، من اجل تحقيق حلمه بالفوز بأول بطولة في تاريخ الفريق الصاعد بسرعة الصاروخ، تحت قيادة الفرنسي سباستيان ديسابر الذي نجح في عمل شكل رائع للأزرق بعد عبور الدور التمهيدي للكونفدرالية واقصاء الأهلي من بطولة الكأس.



بيراميدز خاض ٥ مواجهات تحت قيادة ديسابر فاز فيهم جميعا على ايتول دو كونجو ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف، واياباً بهدف نظيف، بينما نجح في إقصاء الأهلي من دور الستة عشر من بطولة الكأس بهدف نظيف، ثم يفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، ثم بتروجيت بنفس النتيجة.

سجل الفريق ١٠ أهداف تحت قيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، ببنما تلقى هدف وحيد من بطل الكونجو في تمهيدي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليحقق بداية اكثر من رائعة خلال الفترة الأخيرة.



مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بعد الفوز في ٤ مواجهات، حيث كانت البداية أمام مركز شباب منية سمنود بنتيجة ١/٠ في دور الـ٣٢ ، ثم فاز على الإنتاج الحربي في دور الستة عشر، واستمر التفوق في دور الثمانية بعد عبور المقاصة بهدف نظيف، وصعد الفارس الابيض للمباراة النهاية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة ١/٠.



مشوار بيراميدز في بطولة كأس مصر

بدأ فريق بيراميدز بطولة الكأس بالفوز على نظيره طنطا في دور الـ٣٢ بنتيجة ٣/٢، اطاح بالاهلي من دور الستة عشر بهدف نظيف، وفاز على حرس الحدود في دور الثمانية بهدفين نظيفين، ثم بتروجيت في الدور قبل النهائي بنفس النتيجة، ليضرب موعدًا مع فريق القلعة البيضاء في المباراة النهائية.