تفاصيل إصلاح خط الطرد الرئيسي بقرية الروبيات في الفيوم (صور)
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:16 م
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الفجر
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أعلن خالد جبيلي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الفيوم حل مشكلة انفجار ماسورة الطرد بقرية الروبيات التابعة لمركز طامية بالفيوم.
وكان خط الطرد الرئيسي بمحطة الصرف الصحي بقرية الروبيات التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم قد انفجر، وتم غلق الخط لتلافي غرق المنازل.
وتم إخطار رئيس المركز والذي أخطرعلى الفور اللواء هشام دره لسرعة التحرك وعمل اللازم وإصلاح الانفجار
وبالفعل تم التحرك للإصلاح، حيث تم تغيير حوالي ١٢٠ متر مواسير بولي، وتم الانتهاء من التصليح اليوم الساعة السادسة صباحًا.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مسؤل مركز الشباب والرياضة بقرية الروبيات عن تسرب مياه داخل المركز والملعب إثر انفجار خط الطرد، وقد عاين الموقع رئيس المدينة وأصدر تعليمات بالتوجه بجميع المعدات الخاصة بشفط المياه.
وتم شفط المياه من مركز الشباب بسيارتين كسح من هيئة الصرف وييارة الوحدة المحلية بالروضة ومكنتان لسحب المياه في حضور رئيس المدينة ونائب القرى ومساعد رئيس المركز ورئيسة الوحدة المحليه وسكرتير الوحدة وموظفي الوحدة.
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