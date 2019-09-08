الملك سلمان يستقبل رئيس كوت ديفوار بقصر السلام

وقد أجريت لرئيس كوت ديفوار مراسم استقبال رسمية؛ حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم صافح الرئيس مستقبليه: الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.





كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس كوت ديفوار. وصحب خادم الحرمين الرئيسَ الحسن واتارا إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي؛ حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.





وقد أقام خادم الحرمين مأدبة غداء تكريمًا لفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له.





حضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي.





وصافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية كوت ديفوار.



عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته الأمراء.





وقد أجريت لرئيس جمهورية كوت ديفوار مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.



وبعد ذلك صافح رئيس كوت ديفوار مستقبليه، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.





وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.



وتم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.



كما حضرها من الجانب الكوت ديفواري، معالي الوزير الدولة وزير الدفاع حمد باكايوكو، ومعالي وزير الشئون الخارجية مارسيل أمون تانوه، ومعالي وزير التكامل الأفريقي وشؤون الإفواريين في الخارج علي كوليبالي، ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية نيالي كابا، ومعالي وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة عبدالرحمن سيسي.



