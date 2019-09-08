بورصة "البحرين "تخسر 2.29 نقطة بختام جلسة الأحد

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بختام تعاملات اليوم الأحد مضفوط بهبوط قطاع البنوك التجارية وفي صدارته سهم "الأهلي المتحد"، بالإضافة إلى أسهم قطاع الخدمات ، حيث إنخفض بنسبة 0.15 بالمائة، بما يوازي 2.29 بالمائة، ليغلق عند مستوى 1548.78 نقطة، مقابل 1551.08 نقطة في جلسة الخميس الماضي ، وبلغ حجم تداول البورصة 1.610 مليون سهم، بسيولة قدرها 443.331 ألف دينار









قطاعياً، هبط البنوك التجارية، وتلاه قطاع الخدمات، بينما ارتفع قطاع الاستثمار، فيما استقر دون تغيير قطاع الصناعة.





وتصدر الأسهم الهابطة سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين، وجاء من بعده سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ، على الجانب الآخر، تصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة استيراد الاستثمارية، وجاء في المركز الثاني سهم بنك البحرين الوطني ، وكان أنشط الأسهم على مستوى حجم التداولات سهم مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة أسهمها في بورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي بعد تداول 431.342 ألف سهم.









وبخصوص أداء الأسهم القيادية، انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (البحرين) بنسبة 0.53 بالمائة بعدما أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تسلمه كل تقارير المستشارين العالميين المُعينين بالقيام بأعمال الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة والخاص بالاستحواذ المُحتمل على البنك الأهلي المتحد (البحرين)، وجاء من بعده سهم شركة بتلكو الذي هبط بنسبة 0.26 بالمائة.





على الجانب الآخر، قفز سهم مؤسسة ناس بنسبة 8.79 بالمائة، ثم سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.34 بالمائة، وسهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.29 بالمائة.