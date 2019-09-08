"مستثمري أسيوط": الدولة حريصة على إحداث تنمية حقيقية بصعيد مصر

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قال المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بصعيد مصر هام جدًا لإحداث تنمية حقيقية في الصعيد، مشددًا على أن الصعيد كان مهمش لفترات طويلة، ولكن اهتمام الدولة بإحداث تنمية حقيقية في الصعيد من خلال زيارات المسئولين لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع شيء هام جدًا.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "النيل للأخبار، أن وجود المحاور العربية التي يمكن ان تخرجنا من الـ 7 %، ويمكن من خلالها فتح مشاريع كبيرة في صعيد مصر وخاصة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، وهذه الطرق والمحاور ساهم في إحداث تنمية حقيقية في صعيد مصر وخاصة شرق وغرب النيل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالصحة وتطوير مستشفيات الصعيد بعد أن كانت مهملة لسنوات طويلة أمر هام جدًا.



وتابع رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الدولة حاليًا تهتم بالصحة في الصعيد وإقامة المستشفيات والاهتمام بالمرضي في صعيد مصر والحد من درجة الفقر، وهذا يعطي تفاءل كبير على قدرة الدولة على إقامة المشروعات وإحداث تنمية حقيقية في مصر للتصدي للهجرة الداخلية من محافظات الصعيد بحثًا عن فرص العمل.



وأكد "حمزة"، أن المجتمع المدني له دور فعال في توفير فرص العمل للشباب وإقامة مشروعات قومية بالصعيد، ولكن اهتمام الدولة بإقامة المشروعات القومية اهم، إلى جانب تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صعيد مصر سياسهم في القضاء على البطالة نهائيًا بمحافظات الصعيد.



ونوه رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة المنيا تفقد المتحف الآتوني، موضحًا أن المنيا يمكن أن تصبح بلد سياحي وقابلة للاستثمار السياحي لما تحتويه من العديد من الآثار والمزارات السياحية، مطالبًا بالاهتمام بالمزارات والمتاحف الأثرية الموجودة بالمنيا لإحداث دفعة قوية للاستثمار السياحي بالمحافظة.



هذا وتفقد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة المنيا بالأمس، عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وعلى رأسها أعمال محور النيل بمركز سمالوط، وأعمال مستشفى سمالوط النموذجي، وشارع مصر ومستشفى التأمين الصحي والمنطقة الصناعية.