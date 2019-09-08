صحيفة يابانية: وزير الخارجية قد ينتقل إلى الدفاع

ذكرت صحيفة سانكي شيمبون اليابانية اليوم الأحد أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو يجري النظر في دور وزير الدفاع عندما يعيد رئيس الوزراء شينزو ابي تعديل حكومته الاسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن كونو قد يتم استغلاله لخلافة وزير الدفاع الحالي تاكيشي إويا في أعقاب موقف وزير الخارجية المتشدد ضد كوريا الجنوبية بشأن قضايا الحرب التي أدت إلى توتر العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين.

ويأمل آبي أن يقيم كونو البالغ من العمر 56 عامًا والمعروف بعلاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة والعلاقة الإيجابية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، دور اليابان في التعاون الأمني الثلاثي بين طوكيو وواشنطن وسيول وسط النزاع المستمر، وقال سانكي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الدفاع للتعليق على القضية.

وذكرت صحيفة يوميوري يوم الأربعاء أن وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي سيحل مكان كونو وزيرًا للخارجية في التعديل الوزاري المتوقع في 11 سبتمبر.

جدير بالذكر أن كونو الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ أغسطس 2017، هو ابن كبير وزراء مجلس الوزراء السابق يوهي كونو، الذي كتب اعتذارًا بارزًا عام 1993 عن "نساء المتعة" اللائي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية وقت الحرب.

وتم اختيار كونو لأول مرة في البرلمان عام 1996، وهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة وتلقى تعليمه في جامعة جورج تاون في واشنطن.