ننفرد بنشر صورة "عريس العمرانية" الذي قتل على يد زوجته

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حصلت "بوابة الفجر"، على صورة القتيل ويدعى "أحمد سيد" الذي ذبح على أيدى زوجته بالعمرانية وتدعى "وردة.ر" ثلاثينية العمر، بعدما سددت له 3 طعنات متفرقة في جسده



وكشف مصدر مطلع، عن أن سيدة ثلاثينية العمر قامت بطعن زوجها 3 طعنات تدعى "وردة.ر" ثلاثينية العمر، وهي ابن عمه القتيل، وتزوجت منذ 4 أشهر، مضيفًا أنها الزوجة الثانية ولديها ابن من زوجها الأول ويبلغ من العمر 12 عامًا.



وفي صباح يوم الواقعة، حدث خلاف كان بدايته مزاح بينهم، إلى تحول لمشادة كلامية دفعتها لأخذ سكينة المطبخ وطعنته 3 طعنات، ومنهم طعنة بالقلب، التي لفظ أنفاسه الأخيرة بها.



وأفاد المصدر ذاته، بأن الزوج القتيل ويدعى "أحمد.ش"، يعمل سائق علي تاكس، وكان يحب نجل زوجته ويعتبره ابنه.



وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس سيدة ثلاثينية العمر في واقعة قتل زوجها ويدعى "أحمد.ش" يبلغ من العمر 35 عامًا، على أيديها بمنطقة العمرانية بعد تسديد 3 طعنات متفرقة في جسدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات



وتابعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل زوج ويدعى "أحمد.ش" يبلغ من العمر 35 عامًا على أيدى زوجته بمنطقة العمرانية، بعدما سددت له 3 طعنات متفرقة بجسده، حتى لفط أنفاسه الأخيرة، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي للتشريح، وكتابة تقرير واف للوقوف على ظروف الوفاة وملابسات، وطلبت التحريات حول الواقعة.



وأفاد مصدر، بأن سيدة ثلاثينية العمر سددت، 3 طعنات بجسد زوجها ويدعى "أحمد.ش"بالعمرانية بمنطقة الجيزة، وفي التحقيقات الأولية أفادت الزوجة أن الزوج هو الذي قام بشتمها وسبها بعدما كانا في وصلة من المزاح مما دفعها للقتل.



بداية الواقعة، تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول عامل يدعى "أحمد" جثة هامدة وبها آثار طعنات بالجسم، وعلى الفور انتقل للمستشفى وخلال المعاينة الأولية من مفتش الصحة، أن الزوج سدد له 3 طعنات، حتى سقط جثة هامدة



وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، عأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ويدعى "أحمد" بسبب وصلة مزاح انتهت باعتدائه عليها بالسب والشتم، مما دفعها إلى قتله.



كانت المعاينة الأولية أوضحت أن سيدة سددت 3 طعنات، مما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

