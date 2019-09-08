"لو مش قادرة تديري نشوف غيرك".. محافظ الدقهلية يعنف مديرة مدرسة خلال إحدى جولاته

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أعرب الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، عن استيائه خلال جولة بمدينة المنصورة موجها رسالة لرئيسي شرق وغرب قائلاً: "انزلوا الشارع وشوفوا المطلوب"، ولمديرة مدرسة عزبة عقل: "لو مش قادرة على الإدارة نشوف حد غيرك".



غضب شاروبيم من مستوى جاهزية مدرسة عقل للعام الدراسة

بدأ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم جولة بمدينة المنصورة تفقد خلالها مدرسة عزبة عقل الابتدائية المشتركة للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وعدد من الشوارع.



لو مش قادرة تديري نشوف غيرك.. رسالة شاروبيم لمديرة مدرسة عقل

وأبدى محافظ الدقهلية استيائه من حالة المدرسة ووجه حديثا شديد اللهجة لمديرة المدرسة وقال: "لو مش قادرة على إدارة المدرسة نشوف حد غيرك" متسائلا: ماذا فعلت من أجل المدرسة، ومؤكدا على أنه لا يتبقى عن بدء الدراسة سوى أيام ومشددا على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات قبل بدء العام الدراسي.



مصلحة الطالب أولى أولياتنا

وأكد شاروبيم على أن ما يهمه مصلحة الطلاب وجاهزية المدارس لاستقبالهم واستدعى حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق وقال "كل واحد قاعد على مكتب بيعمل ايه،انزلوا الشارع شوفوا المطلوب وأين متابعة الحي"، وطلب الانتهاء من تجهيز مقاعد المدرسة ورفع كفاءة دورات المياه خلال 48 ساعة، وأضاف لا تضيعوا مجهودات الحكومة.



محافظ الدقهلية يتفقد فرن عيش فى المنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية فرن خبز بلدي بذات المنطقة واستمع إلى المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن جودة الخبز وقام بوزن الرغيف للتأكد من الالتزام بالوزن الرسمي له.



شاروبيم فى شوارع المنصورة

وشملت جولة محافظ الدقهلية كذلك تفقد عددا من الشوارع شملت قناة السويس، والدراسات، والجلاء، والجيش، وعبد السلام عارف، وطلب من العقيد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور رفع كافة السيارات الموجودة بجانبي الشارع والتي تعوق الحركة المرورية.



محافظ الدقهلية يكلف برفع الاشغالات بغرب المنصورة

واستدعى محافظ الدقهلية أحمد عبد السميع رئيس حي غرب وطلب منه رفع كافة الاشغالات والحواجز الحديدية أمام المقاهي والعقارات لتيسير حركة المرور والسير في الشوارع،ورفع كافة تراكمات القمامة



خطة صحة الدقهلية لاستقبال العام الدراسى الجديد

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة الإدارة العامة للطب الوقائى بالتعاون مع إدارة السن المدرسى والإدارات المختلفة، لرفع الوعى الصحى والحد من انتشار الأمراض المعدية التى قد تحدث بالمنشآت التعليمية.



شملت الخطة المرور على المدارس للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية، ورفع مستوى الوعى الصحى لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع انتشارها، والمرور على النظافة العامة ومتابعة الاجراءات المتخذه لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة



كما تضمنت خطة الصحة المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات، ودورية التطهير طبقا للمدد البينية للتطهير كما يتم اخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات وقياس نسب الكلور بها ومتابعة النظافة العامه لدورات المياه.



واشتملت الخطة على تفعيل دور الزائرات الصحيات والمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وعمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين، والرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسئولى السن المدرسى بكل إدارة صحي



ووجه مكى بان تتضمن الخطة طرق الاكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفورى والتنسيق بين مديرى المدارس وإدارة السن المدرسى بكل إدارة صحية، وتوصيل رسالة تثقيفية صحية فى طابور الصباح للطلاب للتوعية بالأمراض وكيفية تجنب نقل العدوى وطرق الوقاية منها، والفحص الطبى الشامل للفئة المستهدفة من الطلبة.



وأوضح وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة تقوم حاليا بتنفيذ هذه الخطة استعدادا للعام الدراسى الجديد وتكوين فريق اتصال سريع بين مديرى المدارس والإدارة العامة للطب الوقائى لسرعة الإبلاغ والسيطرة على الحالات المرضية التى قد تحدث خلال فترات الدراسة.



