الأرصاد: انكسار نسبة الرطوبة 10% غدًا



وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن هناك انكسار في نسبة الرطوبة اعتبارًا من الغد، حيث ستنخفض بنحو 10% عن اليوم، موضحا أن هناك نشااط للرياح على سيناء وجنوب البلاد، وخليج السويس، مما سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 35

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 25 36

نخل 18 31

نويبع 28 34

طابا 26 32

كاترين 18 27

الطور 25 34

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 30 34

الفيوم 26 34

بني سويف 25 35

المنيا 26 35

أسيوط 26 36

سوهاج 27 37

قنا 28 38

الأقصر 28 39

أسوان 29 39

أبو سمبل 27 37

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 29 36

أبو رماد 29 35

حلايب 30 33

رأس حدربة 30 33



وتردد مؤخرا أن هناك احتمالية أن تتعرض البلاد لموجة من السيول والأمطار مع بداية فصل الخريف، وهو ما نفته هيئة الأرصاد الجوية من خلال الدكتور أحمد عبدالعال، حيث أكد أنه ليس هناك أي مؤشرات تدل على تعرض البلاد لسيول وأمطار.



وأوضح أنه عندما يظهر احتمالية تعرض البلاد لأي ظاهرة جوية غريبة قد تؤثر على المواطنين، يصدروا بيان تحذيري، ويكون قبل الظاهرة الجوية بنحو 72 ساعة.



وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين الحرص على متابعة النشرات الجوية التي تبث عبر القنوات والمواقع الإخبارية لمتابعة حالة الطقس أول بأول.

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تنعم بطقس جيد، حيث ستتراوج درجات الحرارة على القاهرة طوال الأسبوع من 33 إلى 34 درجة.