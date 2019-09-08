وزير الدفاع يكرم عددا من القادة المحالين للتقاعد (فيديو)

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل تكريم الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لعدد من القادة المحالين للتقاعد.



حيث شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا للتقاعد في الأول من يوليو 2019، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.



كما تقدم أقدم القادة المكرمين بالشكر والامتنان للقوات المسلحة، خلال كلمة له على هامش الاحتفالية، لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط علي كافة المستويات، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل.



القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، كما وجه القائد العام التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءً لشعب مصر العظيم، مؤكدًا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر لأسر القادة المكرمين تكريمًا لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.



وقام القائد العام للقوات المسلحة، بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، ونقل تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف.

